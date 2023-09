Jak wynika z badań IKEA, 87% klientów twierdzi, że chcą się czuć dobrze we własnym domu, ale potrzebują pomocy w wyobrażaniu sobie urządzanego wnętrza. Marka do końca roku kalendarzowego planuje udostępnić klientom nowe, cyfrowe rozwiązanie IKEA do aranżacji wnętrz.

IKEA wprowadzi nowe narzędzie do aranżacji wnętrz; fot. unsplash billow926

IKEA w Polsce

W 2023 roku IKEA obchodzi swoje 80. urodziny, a od ponad 60 lat współpracuje z Polską. Od chwili uruchomienia pierwszego sklepu w naszym kraju - w 1990 roku, wyposażyła w meble ponad 5,5 mln polskich mieszkań. Marka przez ponad 8 dekad rozwija wiedzę na temat rozwiązań z obszaru przechowywania i organizacji w domu, dlatego od września stawia przechowywanie w centrum uwagi i startuje z nowym, przewidzianym także na kolejne lata, formatem komunikacji z klientami i hasłem: “Lepiej pomyślany dom”.

Jak podaje IKEA, w Polsce marka zatrudnia prawie 100 tys. osób. Polska była

też pierwszym po Szwecji krajem produkującym meble dla IKEA. Dziś prawie 20% globalnej produkcji IKEA pochodzi z naszego kraju, a roczna wartość eksportu mebli produkowanych dla IKEA w Polsce przekracza 12 mld złotych.

Nowy format komunikacji IKEA

Od września 2023 r. IKEA stawia na nowy format komunikacji z konsumentami. Decyzja o wprowadzeniu zmiany poprzedzona była baczną obserwacją rynku, sytuacji ekonomicznej, a przede wszystkim wnioskami z badań nt. życia w domu, jakie IKEA przeprowadza na całym świecie, także w Polsce.

Z najnowszego Raportu „IKEA. Życie w domu 2022” wynika, że brakuje nam miejsca do przechowywania, a organizacja przestrzeni życiowej jest jednym w ważniejszych elementów dobrego samopoczucia w domu. Prawie 80% Polaków regularnie doświadcza frustracji związanej z miejscem zamieszkania. Do jej przyczyn należą przede wszystkim: bałagan (24%), obowiązki domowe (18%) i brak miejsca do przechowywania (20%). IKEA chce zaadresować potrzebę lepszych, lepiej zorganizowanych przestrzeni. Myślą przewodnią oraz hasłem IKEA na najbliższe lata będzie zatem „IKEA. Lepiej pomyślany dom”. Nowy format komunikacji będzie polegał na skróceniu dystansu pomiędzy klientem, a ekspertem – IKEA oraz wskazaniu korzyści/wartości jakie płyną z wyboru danego rozwiązania lub produktu. Odtąd zwrot „Hej! IKEA” będzie stanowił wywołanie, które rozpocznie dialog o home furnishingu. Celem marki jest pokazanie, że każde domowe wyzwanie można rozwiązać zwracając się do IKEA. „Hej” ma szczególne znaczenie dla firmy, ponieważ zarówno w języku polskim, jak i szwedzkim oznacza to samo i stanowi formę powitania, którą marka stosuje wewnętrznie od lat. Teraz szerzej chce nią objąć komunikację skierowaną także do klientów.

IKEA – przechowywanie i organizacja w domu

IKEA od ośmiu dekad zdobywa doświadczenie w zakresie urządzania wnętrz domów ludzi na całym świecie, a przechowywanie na stałe wpisało się w jej DNA. Teraz blisko 40% produktów sprzedawanych przez firmę stanowi asortyment do przechowywania i organizacji przestrzeni domowej.

Przechowywanie w domu (storage across the home) to główny obszar zainteresowania marki na ten rok. IKEA, badając domowe potrzeby ludzi na całym świecie, chce dać wszystkim konkretne i sprytne rozwiązania, dzięki którym organizacja domowej przestrzeni będzie inspirującą i kreatywną przyjemnością. Do tego m.in. nawiązuje nowe hasło, czyli „Lepiej pomyślany dom”. A hasło w praktyce oznacza przystępne cenowo, jakościowe meble i akcesoria, które ułatwiają wielu ludziom codzienne życie w ich domach. Pomysły na aranżacje wnętrz, które są dopasowane do potrzeb oraz warte swojej ceny. Lepiej pomyślany dom to także oszczędność czasu i pieniędzy.

“Przez ostatnie 80 lat mieliśmy przywilej bycia częścią domowego życia wielu ludzi. To rola, którą IKEA chce nadal pełnić, by pomagać klientom urządzać lepsze domowe przestrzenie, niezależnie od rozmiaru ich portfeli, sytuacji życiowej i ich indywidualnych potrzeb. W tym roku skoncentrujemy się na obszarze, który jest jedną z naszych najmocniejszych stron - na przechowywaniu. Nasi klienci mają duże zaufanie do produktów i usług, czyli rozwiązań IKEA, które ułatwiają lepsze zorganizowanie domu. Przygotowaliśmy także nowy format komunikacji, który zostanie z nami na następne, lata, by przedstawić im jeszcze lepiej pomyślany dom, pomóc zrealizować ich marzenia i nadal rozwijać naszą pasję urządzania domowego życia na co dzień” – mówi Marina Dubakina, Prezeska i Dyrektorka Generalna ds. Zrównoważonego Rozwoju w IKEA Retail w Polsce.

W ramach nowej koncepcji komunikacji, w ofercie pojawią się między innymi produkty i akcesoria ułatwiające przechowywanie.

Digitalizacja i omnikanałowość

Obecnie IKEA dociera do klientów ze swoją ofertą na wiele sposobów, między innymi poprzez 11 sklepów stacjonarnych, 9 Studiów planowania i zamówień, 86 Punktów Odbioru Zamówień IKEA, a także urządzenia Paczkomat - łącznie to aż 23 tysiące punktów odbioru zlokalizowanych w całej Polsce. Wszystko po to, aby zapewnić klientom jak najwygodniejszy dostęp do swojej oferty. IKEA stawia też na działania w przestrzeni online, a działania związane z digitalizacją i nowymi technologiami są integralną częścią globalnej strategii biznesowej firmy, mającej na celu tworzenie nowych możliwości i doświadczeń zakupowych dla klientów. Zarówno w wymiarze stacjonarnym, jak i cyfrowym, marka stawia na utrzymanie jak największej przystępności cenowej swoich produktów dla wielu ludzi, szczególnie w kontekście aktualnej sytuacji ekonomicznej w kraju i na świecie.

“Chcemy utrzymać jak największą przystępność cenową - szczególnie teraz, gdy widzimy rosnące koszty utrzymania. Dlatego stale inwestujemy w nasz rozwój, wciąż wprowadzamy pomysłowe rozwiązania i ulepszamy procesy, dzięki czemu obniżamy koszty. Na przystępne ceny naszych produktów i usług wpływa między innymi efektywny system dystrybucji. W ostatnich miesiącach otworzyliśmy drugi magazyn do obsługi zamówień paczkowych. To dla nas kolejny krok w rozwoju omnikanałowości, ale w konsekwencji też poprawa doświadczeń zakupowych. Rozwijamy nowe usługi, takie jak usługi cyrkularne czy finansowe oraz zdalnego planowania. Dzięki omnikanałowości dajemy klientom możliwość wyboru najwygodniejszego miejsca i sposobu zakupów. Tym samym odpowiadamy na ich indywidualne potrzeby” – podsumowuje Małgorzata Bochenek, Dyrektorka ds. Rozwoju Biznesu i Cyfryzacji, IKEA Retail w Polsce.

“Dla klienta istnieje jedna IKEA, bez względu na to czy produkty kupuje w sklepie stacjonarnym, online czy zamawia przez telefon, czy korzysta z Aplikacji Mobilnej IKEA, którą w Polsce do tej pory pobrało 2,2 mln użytkowników! Obecnie około 18% klientów IKEA to osoby korzystające z minimum dwóch kanałów sprzedaży w trakcie zakupów” – dodaje.

IKEA Kreativ – nowe narzędzie do aranżacji wnętrz

Marka do końca roku kalendarzowego planuje udostępnić klientom nowe, cyfrowe rozwiązanie IKEA pozwalające zaprojektować własną przestrzeń. Dzięki temu klienci będą mogli przekonać się, jak zaprojektowane przez ich wnętrze może wyglądać w rzeczywistości.

Narzędzie to ma ułatwić aranżację przestrzeni w swoim domu, i pozwolić klientom sprawniej przechodzić od etapu poszukiwania inspiracji do etapu projektowania i dokonywania zakupu, tak by lepiej im się żyło i wygodniej mieszkało. IKEA Kreativ pozwoli wizualizować produkty w nawet najbardziej niestandardowych wnętrzach. Wystarczy za pomocą smartfonu zeskanować dowolne pomieszczenie, usunąć kliknięciem niepotrzebne elementy, a następnie dodać i dowolnie ustawić w pokoju nowe meble i akcesoria.

Jak wynika z badań IKEA, 87% klientów twierdzi, że chcą się czuć dobrze we własnym domu, ale potrzebują pomocy w wyobrażaniu sobie urządzanego wnętrza. IKEA Kreativ łączy wieloletnie doświadczenie IKEA z zakresu życia w domu z najnowszymi osiągnięciami w dziedzinie obliczeń przestrzennych, uczenia maszynowego i trójwymiarowej rzeczywistości mieszanej. To darmowe i łatwe w obsłudze narzędzie do interaktywnego, realistycznego aranżowania wnętrz ma inspirować klientów, zachęcać do bycia kreatywnymi i pomagać im w wizualizowaniu własnych przestrzeni. IKEA Kreativ pozwala użytkownikom wybierać i wirtualnie umieszczać produkty z asortymentu IKEA we wnętrzu własnego domu.

Zielona przyszłość

Ponad połowa produktów dostępnych w ofercie IKEA jest wykonana z materiałów pochodzących z recyklingu, odnawialnych i takich, które pochodzą z bardziej zrównoważonych źródeł. A liczba ta stale rośnie. Z myślą o zrównoważonej przyszłości, IKEA zobowiązuje się do dalszej pracy na rzecz działań zmierzających do poprawy stanu środowiska naturalnego, promując produkty przyjazne dla planety oraz podejmując działania na rzecz ograniczenia emisji dwutlenku węgla.

Coraz więcej konsumentów interesuje się zakupami z drugiej ręki. W IKEA od wielu lat obchodzi się Green Black Friday, gdzie marka promuje swoje rozwiązania dostępne przez cały rok, mając na uwadze ochronę zasobów naturalnych i środowiska. Celem IKEA jest wspieranie bardziej zrównoważonego stylu życia i zachęcanie klientów do świadomych wyborów. Kierując się poszanowaniem dla planety oraz podążając za potrzebami konsumentów IKEA wprowadziła do swojej oferty usługę cyrkularną “Oddaj i zyskaj”, pozwalającą na oddawanie niepotrzebnych i używanych mebli IKEA w zamian za rabat na kolejne zakupy. Zwrócone produkty są ponownie wystawiane na sprzedaż w dziale Okazje na Okrągło, gdzie można je nabyć w atrakcyjnych cenach. W ten sposób używane przedmioty trafiają do drugiego obiegu. W ciągu pierwszych dwóch tygodni ubiegłorocznej kampanii zaobserwowano niemal trzykrotny wzrost zainteresowania usługą "Oddaj i Zyskaj";, co potwierdza, że konsumenci są zainteresowani tego rodzaju usługami cyrkularnymi i dostępem do przystępnych cenowo, wysokiej jakości produktów ze sprawdzonego źródła. Celem marki jest dostarczanie produktów o atrakcyjnym designie i funkcjonalności, które są zrównoważone, wysokiej jakości i dostępne dla szerokiego grona klientów. W IKEA nazywa się to "Demokratycznym Wzornictwem", ponieważ każdy powinien mieć dostęp do jakościowych artykułów wyposażenia domu.

Dodatkowo, IKEA dostarcza różnorodnych opcji żywieniowych, w tym przystępnie wycenione produkty roślinne. W lipcu tego roku marka wprowadziła nową pozycję do swojego menu – kultowego hot doga w wersji roślinnej. Jako globalna marka, IKEA posiada możliwość wprowadzania pozytywnych zmian i inspirowania ludzi do prowadzenia zdrowszego oraz bardziej zrównoważonego stylu życia. Celem IKEA jest rozszerzenie menu Restauracji i Bistro IKEA do roku 2025 o smaczne i zdrowe potrawy, w tym również dania roślinne, które stanowić będą 50% oferty. IKEA posiada w Polsce drugie (zaraz po USA) największe portfolio farm wiatrowych. Firma zainwestowała w to rozwiązanie prawie miliard 1 mld złotych. Od 2016 roku na terenie naszego kraju działa 80 turbin wiatrowych ulokowanych na sześciu farmach. Również od 2016 roku Grupa Ingka w Polsce produkuje więcej energii niż zużywa.

Inwestycje te przybliżają IKEA do osiągnięcia globalnego celu, którym jest osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2030 roku. Uzyskana we wrześniu 2022 r. koncesja na obrót energią elektryczną umożliwiła bezpośrednią sprzedaż energii odnawialnej wytwarzanej z własnych źródeł do łańcucha dostaw IKEA, co pozwala realizować jeden z głównych celów strategii IKEA People & Planet Positive. IKEA dąży do stania się biznesem, który jest przyjazny zarówno ludziom, jak i środowisku naturalnemu, co wymaga konsekwencji, długofalowego myślenia i całościowego podejścia.

