IKEA stworzyła asortyment mebli i akcesoriów gamingowych. Sieć nawiązała współpracę z ekspertem w świecie gier – marką Republic of Gamers (ASUS ROG).

IKEA wprowadziła nowe produkty gamingowe/fot. materiały prasowe

Najlepszymi ekspertami są sami gracze – dlatego IKEA dążąc to stworzenia jak najlepszych produktów dla gamerów to przede wszystkim ich zapytała jakie mają potrzeby. Badaniem zostali objęci gracze z każdego zakątka świata. W całym zamyśle tworzenia produktów wspierających rozgrywkę, chodzi o to, aby zapewnić komfort oraz ułatwić rozwijanie pasji, niezależnie od warunków czy budżetu. Dlatego w ofercie znajdziemy rozwiązania dla każdego gracza zarówno profesjonalisty, jak i początkującego.

IKEA wprowadziła kolejne produkty gamingowe we współpracy z marką Republic of Gamers (ASUS ROG), fot. mat. IKEA

IKEA: Gra na najwyższych obrotach

Odnalezienie najlepszego rozwiązania gamingowego to nie lada wyzwanie. W grze spędza się czasem więcej niż kilka godzin. Pod uwagę należy wziąć wiele parametrów m.in. sposób konstrukcji, wymiary oraz możliwość regulacji czy materiał z jakiego wykonany jest mebel.

Nowy, ergonomiczny fotel gamingowy STYRSPEL od IKEA, fot. IKEA

Dobre siedzisko z właściwym podparciem dla kręgosłupa jest priorytetem. Podczas wielogodzinnych rozgrywek musi być nam wygodnie. Nowy, ergonomiczny fotel gamingowy STYRSPEL został zaprojektowany z uwzględnieniem cennych wskazówek od profesjonalnych graczy. Ich wkład w połączeniu z wiedzą ekspertów IKEA na temat mebli i ich praktyczności, zaowocował powstaniem mebla, który łączy w sobie komfort i nowoczesny design.

"Chcemy, aby nasze produkty oferowały lepszą ergonomię i funkcje, aby gracze mogli stać się jeszcze lepsi w tym, co robią, ale aby ich ciała na tym nie ucierpiały – bo gaming to także sport i tutaj również trzeba dbać o aspekty fizyczne" – mówi Jon Karlsson, projektant IKEA.





