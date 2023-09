IKEA świętuje swoje 80. urodziny wprowadzając na rynek wyjątkową, jubileuszową kolekcję. Pierwsza odsłona kolekcji Nytillverkad w pastelowych barwach miała miejsce w lipcu tego roku. Teraz, wraz z drugą odsłoną marka przenosi nas w sentymentalną podróż do tętniących żywymi kolorami lat 70. i 80. włączając do oferty kultowe produkty tamtych czasów.

IKEA Nytillverkad: Druga odsłona jubileuszowej kolekcji w stylu lat 70. i 80; fot. mat. pras.

W ramach celebracji 80-lecia IKEA postanowiła sięgnąć do swojego bogatego archiwum i odświeżyć niektóre z najbardziej ikonicznych projektów. Kolekcja Nytillverkad to powrót do korzeni marki, która przekształciła projektowane dekady temu elementy wyposażenia domu w nowoczesne obiekty wzornictwa użytkowego dostosowane do współczesnych potrzeb i stylu życia.

IKEA Nytillverkad: Feeria kolorów z przeszłości

W skład drugiej odsłony kolekcji Nytillverkad wchodzą wyjątkowe meble i dodatki stworzone na bazie kultowych projektów Inez Svensson oraz Benta Gantzel-Boysena. Produkty zostały dostosowane do potrzeb nowego pokolenia oraz odświeżone pod kątem obecnych wymagań dotyczących materiałów i konstrukcji – to ukłon w stronę barwnej i śmiałej stylistyki przełomu tamtych lat. Każdy z nich jest również hołdem dla demokratycznego wzornictwa IKEA - łączy w sobie wyjątkowy design, funkcjonalność oraz przystępność cenową i dbałość o środowisko. Kolekcja zawiera meble stworzone z metalu przemysłowego, odważne kolory i wzory.

„Kolekcja Nytillverkad jest hołdem dla naszej historii i dziedzictwa. Odtworzenie kultowych przedmiotów sprzed lat, to nie tylko podróż w przeszłość, ale także potwierdzenie, że dobre projekty są ponadczasowe. Jak mówi Niels Gammelgaard, projektant kultowego fotela SKÅLBODA – Jeśli projekt jest dobry i podoba się nowemu pokoleniu, to możemy mówić o sukcesie. Sądzę, że w przypadku tej kolekcji tak właśnie jest. Prezentuje ona naszą zdolność do kontynuowania naszej misji - tworzenia funkcjonalnych i atrakcyjnych rozwiązań dla wielu ludzi, niezależnie od zasobności portfela, czasu i miejsca" – mówi Anna Cybulska, Dyrektorka ds. Projektowania Wnętrz i Rozwoju Rynku Wnętrzarskiego w IKEA Retail w Polsce.

Każdy z produktów zawartych w kolekcji został dokładnie przemyślany, bez względu na to, czy chcemy dodać mieszkaniu delikatny akcent kolorystyczny czy zaszaleć ze wzorami i kolorami. Wnętrza ożywimy za pomocą barwnych poszewek na poduszki NICKFIBBLA lub odważnego wzoru poszewek SVEDJENÄVA przypominającego odciski zwierzęcych łap. Wchodząc do pokoju z kubkiem kawy i widząc tę feerie kolorów na fotelu czy sofie wystarczy nam sam ich widok, aby dodać sobie energii i pobudzić się do działania, a kawę możemy wypić już tylko dla smaku.

Ciekawym, ożywczym akcentem we wnętrzu może być również okrągły dywan z krótkim włosiem STOENSE w kolorze wyrazistej czerwieni. Po raz pierwszy pojawił się w katalogu IKEA w 1959 roku pod nazwą RONDO i od tego czasu nigdy nie wyszedł z mody. To prawdziwa wisienka na torcie dla amatorów wnętrz z duszą. Ma niemal dwa metry średnicy, jest więc idealny, aby usiąść w koło z przyjaciółmi i zagrać w planszówkę.

W tej odsłonie kolekcji Nytillverkad nie brakuje również gratki dla miłośników jesiennych klimatów oraz zrównoważonego projektowania – pomarańczowe świeczniki TUVKORNELL. Są wytwarzane z resztek niewykorzystanej przy produkcji innych przedmiotów stali, a następnie malowane. Ten prosty projekt doda wnętrzu przytulności, szczególnie jesienią, kiedy zapalimy świece i rozsiądziemy się wygodnie w fotelu z ulubioną lekturą oraz kubkiem rozgrzewającego napoju. Jesienna szarość za oknami nie grozi naszemu wnętrzu.

Fotel inspirowany… wózkiem na zakupy

Choć meble ze stalowych rurek znane były już w latach 30, materiał ten był wyjątkowo drogi. Aby zdemokratyzować modne w latach 80. meble i elementy wyposażenia wnętrz wykonane z metalu IKEA zainspirowała się odwiedzinami w fabryce produkującej metalowe wózki sklepowe na zakupy. Zamawiano tam drut stalowy w postaci wielkich rolek, dzięki czemu koszty były znacznie mniejsze niż w przypadku rurek metalowych wytwarzanych specjalnie z myślą o meblach. I tak projektant Niels Gammelgaard stworzył przystępny cenowo fotel bez użycia tkanin czy wypełnień. Mebel okazał się wielkim hitem szczególnie wśród młodzieży dzięki swojemu designerskiemu, artystycznemu wyglądowi. Teraz z okazji 80. urodzin IKEA ponownie wkracza na salony pod nazwą SKÅLBODA w pomarańczowej i czarnej wersji kolorystycznej jako część kolekcji Nytillverkad.

„Wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań produkcyjnych stanowi fundament IKEA. Chcemy, aby nasze produkty łączyły dbałość o środowisko, funkcjonalność, estetykę i jakość, jednocześnie będąc przystępnymi cenowo, tak aby każdy mógł cieszyć się wyjątkowym wnętrzem, bez pójścia na kompromis” – mówi Anna Cybulska.

Spod ręki utalentowanego Nielsa Gammelgaarda wyszedł również projekt lekkiego i prostego w swym designie stolika na kółkach JÄRLÅSA. W 1984 roku gościł w katalogu pod nazwą HOFF. Możemy na nim podawać napoje lub łatwo przewozić np. książki z pokoju do pokoju, kiedy zamarzy nam się przemeblowanie. Współczesna wersja stolika ma udźwig aż do 100 kg. A gdy już nie będzie potrzebny, wystarczy złożyć go na płasko i schować do szafy.

Kolekcja Nytillverkad to nie tylko powrót do przeszłości, ale także świadectwo tego, że dobre projekty są wieczne. Te produkty łączą historię i nowoczesność, tworząc unikalne wzornictwo dostosowane do dzisiejszych potrzeb. Dzięki kontrastującym kolorom, odważnym wzorom i prostym kształtom ta odsłona kolekcji daje możliwość pełnego wyrażenia siebie.

Druga odsłona urodzinowej kolekcji Nytillverkad składa się z 11 produktów wyposażenia domu. Pojawi się w sprzedaży już od 1 października, a kolejne odsłony zawitają do sklepów i na IKEA.pl kolejno w styczniu i kwietniu w 2024 roku.

Muzeum IKEA w Älmhult

Urodzinowa kolekcja to nie jedyna forma celebracji 80. urodzin marki. Muzeum IKEA w Älmhult otworzyło dwie wystawy dotyczące historii marki oraz życia założyciela IKEA. Dzięki wcześniej niepublikowanym wywiadom z byłymi pracownikami, legendami IKEA oraz starymi przyjaciółmi i znajomymi, odwiedzający mogą lepiej zrozumieć człowieka stojącego za fenomenem marki.

