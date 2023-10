Od września br. IKEA Retail zainwestowała w Polsce 130 mln zł, aby obniżyć ceny ponad 500 produktów w trzech grup produktowych – najchętniej kupowanych, pomagających prowadzić lepiej pomyślane życie w domu oraz produkowanych w Polsce.

Niższe ceny w IKEA: fot. CTK Photo/Petr Malina Dostawca: PAP/CTK

Produkty w IKEA w jeszcze bardziej przystępnej cenie. Co staniało?

Obniżki cen udało się wprowadzić m.in. dzięki redukcji kosztów operacyjnych i poprawieniu efektywności - inwestowaniu w technologię oraz sieć magazynowo transportową, jak również szkoleniom dla pracowników, przekształceniu roli sklepów i wprowadzeniu bardziej przystępnych, zdalnych oraz cyrkularnych usług.

"Jesteśmy świadomi wyzwań ekonomicznych, z którymi obecnie wszyscy się mierzą. Inflacja, wzrost kosztów utrzymania, stopy procentowe... Niestety nasze portfele stają się coraz cieńsze. W IKEA pozostajemy oddani wspieraniu ludzi w ich dążeniu do stworzenia lepiej pomyślanego domu, dlatego zapewnienie przystępnej cenowo oferty, produktów i usług, stale pozostaje w centrum naszych działań. We wrześniu br. wraz z nowym sezonem, podjęliśmy odważny krok i zainwestowaliśmy 130 mln zł, aby obniżyć ceny ponad 500. Produktów - mówi Jordi Esquinas, Dyrektor ds. Działalności Komercyjnej w IKEA Retail Polska. "Naszym długoterminowym celem jest utrzymywanie przystępnych cen, na które będzie mogło pozwolić sobie wielu ludzi. W IKEA uważamy, że każdy powinien mieć dostęp do dobrych artykułów wyposażenia domu" - wyjaśnia.

IKEA. Ponad 500 produktów w nowych niższych cenach

Jak wiadomo z ostatniego raportu "IKEA. Życie w domu", przechowywanie i organizacja stanowią jedne z głównych bolączek domowników. Wielu ludzi poszukuje inteligentnych oraz sprytnych rozwiązań do przechowywania i możliwości uporządkowania swojej przestrzeni w przystępnej cenie. Dlatego w IKEA wśród produktów w nowych niższych cenach znajdziemy m.in. prawdziwe bestsellery marki z obszaru przechowywania, polskiej produkcji, takie jak regały KALLAX i BESTA, szafy PAX czy szafki EKET. Przykładowo, kultowy biały regał KALLAX 147x147 cm jest teraz tańszy o 50 zł, a cenę popularnej komody MALM z sześcioma szufladami udało się obniżyć, aż o 100 zł. Jak można przeczytać w raporcie „Made in Poland 2023” prawie co piąty produkt IKEA sprzedawany na świecie produkowany jest w Polsce, w tym na przykład bestsellerowa komoda HEMNES, która również zyskała nową cenę, niższą aż o 200 zł.

Istotne dla marki jest dostarczanie klientom narzędzi i inspiracji do tworzenia bardziej zrównoważonego życia w domu na co dzień. Nowe ceny zyskały również produkty, które w tym pomogą, np. pojemniki na żywność IKEA 365+, dzięki którym jedzenie zachowa świeżość na dłużej, i których możemy użyć w piekarniku czy mikrofali do podgrzania potraw. Niższe ceny zyskały również inteligentne energooszczędne LED-owe żarówki TRÅDFRI, których jasność możemy dostosowywać w zależności od potrzeb za pomocą bezprzewodowego ściemniacza. A jeśli dodamy czujnik ruchu TRÅDFRI, inteligentne źródła światła będą włączały i wyłączały się automatycznie. Oświetlenie LED zużywa do 85% mniej energii i wystarcza na 25 razy dłużej niż tradycyjne żarówki.

