IKEA od 60 lat związana z Polską

Już od 60 lat IKEA jest nierozerwalnie związana z Polską. 21 września podczas EEC 2021 IKEA Retail w Polsce zaprezentowała raport podsumowujący działania biznesowe marki.







Data: 21-09-2021, 18:22

Karin Sköld Prezeska i Dyrektorka Generalna ds. Zrównoważonego Rozwoju w IKEA Retail w Polsce podczas prezentacji raportu. fot. PTWP

IKEA związana z Polską od 60 lat

Raport IKEA Made in Poland 2021 opisujący inicjatywy zarówno Grupy Inter IKEA, jaki Grupy Ingka, jest podsumowaniem współpracy IKEA z Polską na przestrzeni 60 lat, ale również wizją przyszłości, do której IKEA chce dążyć razem ze swoimi klientami, producentami i dostawcami w Polsce.

Historia IKEA w Polsce rozpoczęła się w 1961 roku, kiedy to założyciel marki, Ingvar Kamprad złożył pierwsze zamówienie na zakup krzeseł ÖGLA w fabryce w Radomsku. Duch przedsiębiorczości Polaków połączony ze szwedzką prostotą i potrzebą innowacyjności zaowocował ambitnymi celami oraz niesamowitymi możliwościami rozwoju współpracy. Polska była pierwszym po Szwecji krajem, w którym rozpoczęła się produkcja mebli dla IKEA na dużą skalę. Aktualnie blisko 20% światowej produkcji dla IKEA pochodzi z Polski. W naszym kraju produkuje się między innymi 63% kultowych foteli STRANDMON, 70% regałów KALLAX, czy 67% stolików LACK.

Jak IKEA wpływa na polską gospodarkę?

Działalność obu niezależnych grupy, stanowiących część marki i działalności systemu franczyzowego IKEA - Inter IKEA Group i Ingka Group wywiera również pozytywny wpływ na polską gospodarkę. W 2020 roku odprowadziły one łącznie 140 mln zł podatku dochodowego, a wartość eksportu mebli i akcesoriów IKEA wyniosła 12 mld zł. Poczynione w latach 2016-2020 inwestycje Grup Inter IKEA i Ingka to ponad 2,3 mld PLN. W łańcuchu dostaw IKEA w Polsce pracuje obecnie blisko 100 tys. osób.



- Od 60 lat IKEA i Polska rozwijają się razem. Kluczem do wspólnego sukcesu są historyczne więzi i budowane przez lata wzajemne zaufanie. Od tego czasu wyposażyliśmy aż 5 milionów domów w całym kraju, dzięki czemu jako marka mamy realny wpływ na jakość życia ludzi, ich najbliższe otoczenie i na to jak czują się w swoich domach. W języku szwedzkim Tillsammans znaczy razem, co w przypadku współpracy IKEA z Polską oznacza, że nasza przeszłość, a przede wszystkim przyszłość, jest nierozerwalnie związana z tym miejscem – mówi Karin Sköld Prezeska i Dyrektorka Generalna ds. Zrównoważonego Rozwoju w IKEA Retail w Polsce.

IKEA Polska i zrównoważony rozwój

IKEA chce być firmą pozytywną dla klimatu, dlatego sukcesywnie wdraża inicjatywy strategii zrównoważonego rozwoju People & Planet Positive – począwszy od produkcji energii odnawialnej, przez programy na rzecz ograniczania odpadów, po wspieranie organizacji zajmujących się edukacją ekologiczną najmłodszych.

- Wśród naszych priorytetów jest troska o klientów, pracowników, ale także o środowisko. Wierzymy, że długofalowe współprace z zaufanymi partnerami są gwarantem sukcesu. W Polsce mamy prawie 30 partnerów, z którymi działamy już od ponad 20 lat – dodaje Katarzyna Warchał, Członkini Zarządu IKEA Purchasing Services Polska.

Zrównoważony rozwój to fundament działalności IKEA. 1 stycznia 2020 roku, czyli znacznie przed terminem wyznaczonym przez Unię Europejską, IKEA zaprzestała sprzedaży jednorazowych produktów wyposażenia domu wykonanych z plastiku. Do 2030 roku wszystkie produkty IKEA będą wytwarzane wyłącznie z materiałów odnawialnych lub pochodzących z recyklingu, a IKEA Retail w Polsce stanie się w pełni cyrkularnym i pozytywnym dla klimatu biznesem.

IKEA i wegańskie klopsiki

Produkcja energii z wiatru, recykling i odzysk energii z prawie 95% odpadów powstających w sklepach IKEA, wprowadzenie do oferty wegańskiej alternatywy słynnych klopsików IKEA, posiadających jedynie 4% śladu węglowego ich mięsnych odpowiedników, a także angażowanie się w akcje edukacyjne, takie jak konkurs grantowy IKEA „Zabawa to poważna sprawa”, czy kampania społeczna „TAK! dla edukacji klimatycznej” to tylko niektóre z licznych inicjatyw podejmowanych przez markę w duchu zrównoważonego rozwoju.

Od 2020 roku IKEA realizuje Strategię Równości, Różnorodności i Włączania IKEA, w ramach której przeprowadzono szereg działań tworzących włączające i przyjazne miejsce pracy dla wszystkich pracowników, bez względu na płeć, wiek, kulturę czy przekonania. IKEA wspiera otwartą kulturę pracy, gdzie każdy czuje swoją przynależność, jest mile widziany, szanowany, akceptowany i doceniany za swoją wyjątkowość. Równość sprawia, że IKEA lepiej rozumie swoich klientów oraz proponuje im bardziej kreatywne i odpowiednie rozwiązania, produkty czy usługi.

IKEA świętuje 60 lat współpracy z Polską

W Polsce IKEA wprowadziła już wiele rozwiązań dążących do równowagi płci poprzez zapewnienie równych szans w wielu aspektach funkcjonowania firmy. Jako jedna z pierwszych firm w Polsce wprowadziła dodatkowy miesiąc pełnopłatnego urlopu ojcowskiego, dzięki czemu wspiera równowagę w obowiązkach opiekuńczych. IKEA wierzy, że to dzięki różnorodności firma może nieprzerwanie rozwijać się poprzez budowanie prawdziwie włączającego miejsca pracy.



IKEA świętuje 60-tą rocznicę rozpoczęcia współpracy z Polską wprowadzając do sklepów specjalną kolekcję mebli HUSLIÅ. Limitowana seria, w całości produkowana w Polsce, to ukoronowanie owocnej współpracy i jednocześnie możliwość wprowadzenia do polskich domów elementów inspirowanych tradycyjnymi, łowickimi motywami i skandynawskim wzornictwem.

Raport Made in Poland 2021 został zaprezentowany po raz pierwszy na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach, 21 września 2021 r. W ramach kongresu, IKEA Retail w Polsce była partnerem dyskusji „Inwestycje Zagraniczne”. Spółka została również laureatem konkursu towarzyszącego EKG „Inwestor bez granic”.