IKEA odkupi używane meble swojej marki. Ale jest warunek

IKEA zachęca, by Black Friday zmieć na Green Friday. W tym roku firma wprowadza we wszystkich sklepach usługę odkupu używanych mebli IKEA, które następnie trafią do działów circular hub, gdzie będą miały szansę znaleźć nowy dom.

Autor: portalspozywczy.pl/materiał prasowy

Data: 17-11-2021, 11:22

IKEA wprowadza usługę odkupu używanych mebli IKEA

IKEA odkupuje meble

Usługa „Oddaj i zyskaj” wystartuje w sklepach IKEA od 22 listopada. Używane meble IKEA, nie starsze niż pięcioletnie, można przywieźć do sklepu i odsprzedać w Dziale Obsługi Klienta. Przed wizytą w sklepie należy odwiedzić stronę internetową www.IKEA.pl/oddajizyskaj, aby otrzymać wycenę mebla, odpowiadając krok po kroku na pytania, m.in. o jego rodzaj i stan. Po akceptacji wyceny, należy przyjechać z meblem do sklepu IKEA, gdzie w Dziale Obsługi Klienta mebel zostaje sprawdzony pod kątem zgodności z wcześniej złożoną ofertą. Za mebel otrzymuje się kartę refundacyjną na zakupy w sklepie oraz na IKEA.pl, a używane produkty trafiają do działu circular hub, gdzie można je kupić po okazyjnej cenie. W ten sposób niepotrzebne już klientom meble zyskują szansę na nowy dom i życie.

Z badania, Climate Action Research, które IKEA prowadzi od kilku lat wspólnie z GlobeScan, wynika że znacząca większość konsumentów i konsumentek, także w Polsce, oczekuje wsparcia od biznesu w podejmowaniu na co dzień bardziej przyjaznych dla planety działań. Jedną z najważniejszych barier, powstrzymujących ich od tego jest przekonanie, że zrównoważone życie jest zbyt drogie – mówi Agata Czachórska Dyrektorka ds. Zrównoważonego Rozwoju w IKEA Retail w Polsce. I dodaje: Z drugiej strony to, co motywuje nas do eko-zachowań, to przede wszystkim oszczędność. Na tegoroczny Black Friday postanowiliśmy uruchmić usługę „Oddaj i Zyskaj”, która wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom. W ten sposób dokładamy wspólnie cegiełkę do ograniczania zużycia zasobów naturalnych. Zyskują klientki i klienci oraz planeta.

IKEA Retail o Black Friday

IKEA Retail w Polsce od dawna namawia konsumentów do przemyślanych zakupów w Black Friday. W poprzednich latach proponowała klientom niezwykłą kolekcję „PRZYDA SIĘ”, złożoną z rzeczy, które już mamy w domu – często nieużywanych, skrzętnie ukrytych, np. w głębi szafy czy w piwnicy. Natomiast w kampanii „Na dłużej”, marka podkreślała, że dbanie o to, co już posiadamy jest podstawowym sposobem na dłuższe użytkowanie. Proste wskazówki, jak przedłużyć życie naszych mebli i akcesoriów zostały przedstawione w specjalnie przygotowanej kolekcji obrazów. IKEA wskazywała w ten sposób drogę do mniejszego zużycia kurczących się zasobów planety, co obecnie jest szczególnie ważne, kiedy skutki zmiany klimatu okazują się coraz bardziej dotkliwe. Nowa usługa „Oddaj i zyskaj” wpisuje się w ten sam trend, dając drugie życie meblom.

Firma do 2030 roku stanie się biznesem w pełni cyrkularnym oraz pozytywnie oddziałującym na klimat.