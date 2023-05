To nowe Studio planowania i zamówień IKEA w Westfield Mokotów, które jest przyjazną przestrzenią, gdzie doświadczeni projektanci pomogą nam w realizacji naszych pomysłów, wyborze odpowiednich rozwiązań dla domu oraz złożeniu i finalizacji zamówienia.

Studio planowania i zamówień IKEA w Westfield Mokotów

Dziś i w przyszłości, odpowiedzią na wciąż rosnące wymagania klientów będzie umożliwienie im wyboru najwygodniejszego miejsca i sposobu zakupów. IKEA realizuje te potrzeby między innymi poprzez omnikanałowość, a stoi za tym chęć pomocy w jak najlepszym urządzaniu domowej przestrzeni.

Dlatego rozwija nowe usługi, takie jak usługa zdalnego planowania, realizowana zarówno przez pracowników Sklepów jak i Zdalnego Centrum Obsługi Klienta. Marka skupia uwagę również na zwiększeniu dostępności oferty online inwestując w nową infrastrukturę magazynowo-logistyczną.

Stale rozwija także usługi stacjonarne – 31 maja br. w Warszawie w Westfield Mokotów otworzono Studio planowania i zamówień. Celem IKEA jest ułatwianie dostępu do usług planowania oraz zamawiania jak największej liczbie osób. Dzięki przystępnym cenom, profesjonalnym, zaangażowanym projektantom, współtworzone wraz z klientami projekty kuchni i garderoby, pomagają spełniać ich marzenia o lepszym domu.

O usłudze IKEA - studio planowania i zamówień

Studio planowania i zamówień w Westfield Mokotów to powierzchnia 160 m2, gdzie klient może obejrzeć przykładowe aranżacje, systemy z serii METOD oraz PAX, czy przejrzeć wzorniki blatów, frontów, uchwytów, czy akcesoriów wyposażenia kuchni i szaf. Na bezpośrednią konsultację z projektantem można się umówić poprzez IKEA.pl, dzwoniąc na Domolinię (22 275 00 00) lub odwiedzając studio. Projektowanie kuchni od podstaw kosztuje obecnie 79 zł. Dwugodzinne projektowanie to kompleksowa usługa, której wymiar czasowy pozwala na to, by przejść przez wszystkie etapy projektowania – od omówienia wymiarów, przez dobór szafek, sprzętów AGD, akcesoriów, po pełną wizualizację. Usługa daje przestrzeń i komfort, której klient może nie uzyskać przy szybkiej konsultacji. Zakupy, konsultacje gotowych projektów lub szybkie wyceny ze szkicu, które przygotuje samodzielnie, są bezpłatne.

Studia Planowania IKEA to teraz Studia planowania i zamówień

Studia Planowania IKEA, które marka wprowadziła w ramach testu jesienią 2021 roku, okazały się być dużym sukcesem, dlatego firma zdecydowała się wprowadzić je na stałe do portfolio swoich usług pod nazwą Studio planowania i zamówień IKEA. To miejsca, gdzie marka oferuje wsparcie w planowaniu, rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb. Klienci otrzymują inspirację i wiedzę na temat wyposażenia domu. Doświadczeni projektanci pomagają im poprawić jakość życia w domu, a wszystko w przystępnej cenie i łatwo dostępnych lokalizacjach blisko domu. Dotychczasowe 7 studiów zostanie ujednolicone i dopasowane do wymagań lokalnego rynku, by w jak najlepszej atmosferze mogły się odbywać spotkania z klientami i realizowanie ich potrzeb dla domu. Zarówno w Studio planowania i zamówień Wesfield Mokotów, jak i w sukcesywnie odnawianych pozostałych studiach będzie więcej inspiracji, miejsc do planowania, wzorników blatów, frontów, uchwytów czy akcesoriów wyposażenia kuchni i szaf. Pozwoli to klientom na jeszcze większy wybór i możliwość spersonalizowanych rozwiązań.

