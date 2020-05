IKEA: Pandemia zmieniła znacząco sposoby dokonywania zakupów

To dobry moment na dalsze znoszenie obostrzeń, dane pokazują spadek zachorowań

Jak informuje Aneta Gil, w obecnej sytuacji IKEA obserwuje wzrost zainteresowania zarówno w odwiedzalności strony IKEA.pl, jak również w liczbie klientów dokonujących zakupy w tym kanale.

- W czasie zamknięcia sklepów liczba klientów wzrosła pięciokrotne, w porównaniu do tego samego okresu w ubiegłym roku, przez co osiągnęliśmy 40% udział sprzedaży w tym kanale. Osiągnęliśmy to również, dzięki niesamowitemu zaangażowaniu całej organizacji i przekształceniu naszego całego biznesu w obsługę zamówień przez Internet oraz telefon, a nasze sklepy stały się czasowo centrami logistycznymi. Mamy nadzieję, że trend ten się utrzyma, albowiem wiele inwestycji czynimy w kierunku rozwoju sprzedaży przez Internet oraz usług związanych z dostawami. Jak choćby fakt rozwoju usługi ‘Zamów i odbierz”, która zyskała na zasięgu poprzez otwarcie w ciągu ostatnich 2 m-cy 6 nowych Punktów Odbioru Zamówień IKEA. Mamy ich obecnie 13 w całej Polsce, a kolejne w planach kolejne otwarcia - dodaje.

Firma planuje dalsze inwestycje i pracuje nad wdrożeniem różnych usług ułatwiających klientom wygodne zakupy, m.in. w odbieraniu małych paczek.

- W chwili obecnej, rozmawiamy z kilkoma dostawcami oferty w naszym kraju, które oferują możliwość odbioru zamówień w oparciu o maszyny paczkowe, inaczej automaty. Naszą ambicją jest, aby w ramach współpracy z krajowym dostawcą usługi, jeszcze jesienią tego roku przeprowadzić testy w jednym z naszych sklepów w Warszawie. Ponadto, IKEA globalnie współpracuje niezależnie z dostawcami podobnych usług, dlatego w Polsce bierzemy pod uwagę, wdrożenie tych automatów również na terenie zarządzanym przez IKEA. Chcielibyśmy bowiem w przyszłości zabezpieczyć również opcję odbioru zamówień dostosowanych do wielkości większości płaskich paczek dostępnych w IKEA - mówi IKEA w rozmowie z portalspozywczy.pl.