IKEA: Roślinne klopsiki wpisują się w gusta Polaków (wideo)

- Roślinne klopsiki są przepyszne. Świetnie się sprzedają i wpisują w gusta Polaków - mówi nam Karin Sköld, prezeska i dyrektorka generalna ds. zrównoważonego rozwoju w IKEA Retail w Polsce.

Autor: Adam Tubilewicz

Data: 12-10-2021, 12:21

Karin Sköld, prezeska i dyrektorka generalna ds. zrównoważonego rozwoju w IKEA Retail w Polsce.

IKEA chce być neutralna dla klimatu

Karin Sköld, prezeska i dyrektorka generalna ds. zrównoważonego rozwoju w IKEA Retail w Polsce opowiedziała nam o strategii sieci w zakresie oferty gastronomicznej.

- Nasza strategia jest jasna: koncentrujemy się na ludziach i planecie, chcemy być neutralni dla klimatu do 2030 roku. Jedzenie jest ważną częścią tej strategii, ponieważ jeśli porównamy mięsne klopsiki i ich warzywną wersję, to ta druga jest o wiele bardziej zrównoważona i lepsza dla planety, ponieważ generuje tylko 4 proc. śladu węglowego w porównaniu do zwykłych klopsików - mówi.

IKEA pracuje nad ofertą roślinną

Karin Sköld wskazała, że IKEA pracuje nad rozszerzeniem oferty roślinnej.

- Postawiliśmy sobie odważny cel, aby do 2025 roku połowa serwowanych przez nas dań była roślinna, a 80 proc. nie zawierało czerwonego mięsa. Poza tym uważam, że roślinne klopsiki są przepyszne. Świetnie się sprzedają i wpisują w gusta Polaków. W Warszawie, gdzie mieszkam oferta wegetariańska jest już bardzo szeroka i znana na całym świecie. W ubiegłym roku dostaliśmy nawet nagrodę Debiut Roku od Roślinniejemy za nasze roślinne klopsiki, z czego jesteśmy bardzo dumni - podsumowała.

Rozmowa z Karin Skold została zarejestrowana na EEC 2021, gdzie IKEA przedstawiła raport dotyczący 60 lat współpracy z Polską. IKEA od 60 lat związana z Polską. Jak istotna jest Polska w strategii IKEA? Zapraszamy do obejrzenia materiału wideo: