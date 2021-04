IKEA stawia na recykling i rozwija ofertę spożywczą

Karin Sköld, prezeska IKEA Retail Polska mówi w rozmowie z rzeczpospolita.pl, że podczas pandemii wiele osób zrozumiało, że jesteśmy częścią natury, a kryzys klimatyczny jest poważniejszy, niż można było się spodziewać. Duże firmy mają w związku z tym wielką odpowiedzialność.

- Widzimy konieczność odpowiedzi na główne wyzwania – kryzys klimatyczny oraz odpowiedzialna konsumpcja. Do 2030 roku wszystkie produkty IKEA będą wytwarzane wyłącznie z materiałów odnawialnych lub pochodzących z recyklingu. Chcemy również podkreślać równość i różnorodność wśród pracowników - tłumaczy.

Dodaje, że IKEA chce rozwijać ofertę spożywczą. - Do 2025 r. 80 proc. produktów sprzedawanych w sklepikach szwedzkich będzie się opierało na składnikach bezmięsnych. W restauracjach będzie tak wyglądać połowa posiłków. Co muszę podkreślić, w Polsce zainteresowanie wersjami wegetariańskimi posiłków jest szczególnie wysokie, porównując to z innymi krajami sprzedajemy ich znacznie więcej. W tej chwili ok. 40 proc. posiłków w restauracjach to dania wegeteriańskie. Ze względów środowiskowych to ogromny postęp, ślad węglowy roślinnej wersji szwedzkich klopsików to tylko 4 proc. poziomu ich mięsnych wersji - mówi Karin Sköld.

