IKEA w ciągu pięciu lat zainwestowała w Polsce 4,5 mld zł

Spółka szacuje, że w ciągu ostatnich 5 lat firmy z czterech grup IKEA zainwestowały w Polsce łącznie ponad 4,5 mld zł, a tylko w 2020 roku zapłaciły ponad 171 mln podatku dochodowego (CIT). Roczna wartość eksportu mebli produkowanych dla IKEA w Polsce przekracza 12 mld złotych, a spółka IKEA Purchasing współpracuje z prawie 90 polskimi dostawcami produktów oraz blisko 60 przewoźnikami.

IKEA spodziewa się, że po zakończeniu pandemii coraz więcej Polaków będzie kupować nasze produkty oraz usługi zdalnie za pośrednictwem Aplikacji mobilnej IKEA oraz strony internetowej IKEA.pl, która w 2020 roku zanotowała rekordową liczbę 154 milionów odwiedzin.

Sklepy IKEA obecne są w dziewięciu polskich miastach, a wkrótce w dziesięciu – w pierwszej połowie 2021 roku firma planuje otwarcie sklepu w Szczecinie. Będzie to dwunasty taki obiekt działając pod szyldem IKEA w naszym kraju. Ma być najbardziej zrównoważonym tego typu sklepem w Polsce – energooszczędnym i niezależnym od miejskiej sieci ciepłowniczej.

W Polsce rozwijają się też centra handlowe należące do Ingka Centres. Obecnie jest ich sześć. Oferują one łącznie dostęp do ponad 420 tys. m2 powierzchni do wynajęcia, a na ich terenie zlokalizowanych jest ponad 700 sklepów.

