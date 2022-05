Ikea wprowadza usługę „Skanuj i Płać”

W sklepach stacjonarnych, Studiach Planowania Ikea, na Ikea.pl lub poprzez Aplikację Mobilną Ikea można wybierać spośród wielu wygodnych opcji dokonywania zakupów i robić je po swojemu. Ikea wprowadza usługę „Skanuj i Płać”.

Autor: opr. RW

Data: 10-05-2022, 15:00

Ikea oferuje nowe funkcje zakupowe /fot. mat.pras

Zachowania klientów nieustannie się zmieniają, co można było szczególnie dostrzec na przełomie 2020 i 2021 roku. Badania pokazują, iż Polki i Polacy coraz chętniej dokonują zakupów online w porównaniu z okresem przed pandemią. Taki stan rzeczy stawia branży handlowej szereg wyzwań, które Ikea od lat podejmuje.

Funkcjonalność Skanuj i Płać

W celu połączenia dwóch różnych rodzajów doświadczeń zakupowych – online i tradycyjnych, Ikea wprowadziła usługę „Skanuj i Płać” dla osób korzystających z Aplikacji Mobilnej Ikea w sklepie. Funkcja daje możliwość fizycznych zakupów (obejrzenia produktów w sklepie) i szybką płatność z pomocą aplikacji. Klienci mają teraz możliwość samodzielnego skanowania produktów telefonem podczas wkładania ich do koszyka lub torby. Następnie z wygenerowanym kodem QR udają się do kas samoobsługowych, w których czas transakcji wynosi średnio 60 sekund. Produktów nie trzeba ponownie skanować i przepakowywać. Funkcjonalność usługi skróciła łącznie czas spędzony przy kasie o ponad 50%.

- Usługa „Skanuj i Płać” to alternatywa nie tylko dla kas tradycyjnych, ale i samoobsługowych. Czas realizacji płatności z tą funkcją to jedna minuta, co poprawia efektywność transakcji i skraca kolejki do kasy. Ponadto według naszych danych 95% klientów prawdopodobnie skorzysta z tej opcji podczas następnej wizyty i poleci ją znajomemu. Wersja testowa pojawiła się w maju 2021 w sklepie Ikea w Jankach, a obecnie działa również w Krakowie, Gdańsku, Targówku, Poznaniu i Wrocławiu – mówi Justyna Nica, Liderka ds. spraw wdrażania rozwiązań płatniczych, Ikea Retail w Polsce.

Aplikacja Ikea

Z aplikacji Mobilna Ikea korzysta już prawie 1,5 mln użytkowników. W Polsce około 30% udziału w codziennym wykorzystaniu aplikacji to klienci z województwa mazowieckiego. Na kolejnej pozycji znajduje się Śląsk z ponad 20% udziałem w sesjach i transakcjach.

Pobranie aplikacji z App Store (iOS) lub Google Play (Android) oraz zalogowanie daje dostęp do przewodnika zakupowego, czyli możliwości tworzenia list, lokalizowania produktów w magazynie samoobsługowym lub sprawdzania dostępności artykułów w sklepach. To także dostęp do Karty Ikea Family z poziomu telefonu oraz opcja dokonywania zakupów online. Od niedawna została wyposażona w funkcję szybkich płatności „Skanuj i Płać” w sklepach stacjonarnych. - Aplikacja jest jednym z naszych kluczowych narzędzi, które w pełni wspierają omnikanałowość i w których widzimy duży potencjał – podkreśla Jakub Świdziński, p.o. Lider ds. Wdrażania Rozwiązań Digital, Ikea Retail w Polsce.

Ikea stawia na omnikanałowść

Działania związane z transformacją cyfrową, digitalizacją oraz nowymi technologiami są integralną częścią globalnej strategii biznesowej Ikea, mającej na celu tworzenie nowych możliwości i doświadczeń zakupowych dla klientów. Mowa tutaj o omnikanałowości, czyli daniu klientom opcji wyboru najwygodniejszego dla nich miejsca i sposobu zakupów

w odpowiedzi na ich wzrastające oczekiwania. Transformacja cyfrowa została znacznie przyspieszona wskutek pandemii, a zachodzące w tym obszarze zmiany to kolejny krok na drodze do zbudowania jeszcze bliższych relacji oraz realizacji ambitnych celów firmy w kierunku tego typu sprzedaży. Na ten moment już 20% klientów Ikea jest klientami omnikanałowymi – korzystającymi z minimum dwóch różnych kanałów sprzedaży.

Rozwiązania w Ikea dostosowane są do potrzeb osób z niepełnosprawnościami tak, by mogły z nich korzystać bez ograniczeń. Szacuje się, że w Polsce zamieszkuje od 3 do 7 mln osób, które potencjalnie mogą doświadczać wykluczenia cyfrowego. W raporcie Dostępności cyfrowej e-commerce 2022, opublikowanym przez studio user experience Kinaole, serwis Ikea.com/pl z wynikiem 73% zajął 1. miejsce na tle innych, popularnych w Polsce sklepów internetowych.