IKEA: Wzrost sprzedaży o 9 proc. rdr

IKEA Retail w Polsce ogłosiła wyniki za rok finansowy 2021, w którym sprzedaż wyniosła blisko 5 mld zł. Dane dotyczą okresu od września 2020 r. do sierpnia 2021 r. i oznaczają wzrost sprzedaży o 9 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim.

Data: 19-10-2021, 10:26

Karin Sköld, Prezeska i Dyrektorka Generalna ds. Zrównoważonego Rozwoju w IKEA Retail w Polsce, fot. materiały prasowe

IKEA chroniła miejsca pracy

– Rozpoczynając rok finansowy 2021 z jednej strony zakładaliśmy, że będzie to okres niepewności spowodowanych pandemią COVID-19 oraz ryzykiem pojawienia się kolejnych lockdownów, lecz z drugiej strony wierzyliśmy, że będzie to także czas nowych szans i możliwości, w tym dla dalszej transformacji cyfrowej – mówi Karin Sköld, Prezeska i Dyrektorka Generalna ds. Zrównoważonego Rozwoju w IKEA Retail w Polsce.

– Patrząc wstecz na miniony rok finansowy mogę powiedzieć, że w okresie pandemii nasze podejście wyróżniało się troską i profesjonalizmem. Naszą siłę wzmacnialiśmy chroniąc miejsca pracy, okazując pomoc sąsiadom i najbardziej potrzebującym społecznościom. Zainwestowaliśmy zarówno w stacjonarną, jak i cyfrową sprzedaż, rozwijaliśmy usługi zdalnego planowania i sprzedaży. Przygotowaliśmy jeszcze lepszą ofertę dla tych, którzy cenią jakość i niskie ceny, pomagając im zrealizować marzenia dotyczące lepszego życia w domu. To szczególnie istotne w czasach, gdy życie w domu stało się ważniejsze niż kiedykolwiek – tłumaczy.

– 9-procentowy wzrost sprzedaży to imponujący wynik. Zawdzięczamy go przedsiębiorczemu podejściu i współpracownikom z całego szeregu firm z łańcucha wartości IKEA w Polsce. Osiągnęliśmy go pomimo trudnego okresu pandemii, zakłóceń w międzynarodowym systemie frachtu morskiego, przy ograniczonej dostępności niektórych surowców i braku kierowców w całej Europie – dodaje Karin Sköld.

IKEA ze wzrostem sprzedaży online

W minionym roku finansowym blisko 22,5 mln osób odwiedziło 12 sklepów IKEA w 10 polskich miastach, w tym najnowszą lokalizację firmy w Szczecinie. Ponadto, na stronie IKEA.pl odnotowano ponad 163 mln wizyt. Pandemia i powiązanie z nią restrykcje przyśpieszyły tempo zmian zachodzących w handlu, a co za tym idzie miały istotny wpływ na cyfrową transformację IKEA.

Zmiany wprowadzone w sklepach, tak aby mogły one również spełniać funkcję punktów realizacji zamówień oferujących usługi zdalnego planowania, przebudowa strony IKEA.pl i dalsze wdrożenia Aplikacji Mobilnych IKEA skutkowały wzrostem udziału sprzedaży online w całkowitej sprzedaży do poziomu 29 proc. w roku finansowym 2021 w porównaniu do 20 proc. w roku poprzednim. Liczba klubowiczów IKEA Family w omawianym okresie zbliżyła się do 5 mln, co oznacza wzrost o blisko 700 tys. osób w porównaniu do 2020 roku.

Dla wygodnego odbioru przez klientów zamówień online postawiono na rozwój sieci Punktów Odbioru Zamówień IKEA w całym kraju (74), skrytek IKEA w sklepach w Łodzi i na Targówku oraz paczkomatów (14 tys.). Centrum Obsługi Klienta IKEA poprzez Domolinię obsłużyło 2 miliony klientów.

IKEA ze zrównoważoną ofertą

W minionym roku IKEA proponowała swoim klientom jeszcze więcej produktów, które powstawały zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju, cechując się dobrym wzornictwem, jakością, funkcjonalnością oraz przystępną ceną, a ich udział w całej sprzedaży osiągnął poziom 32 proc. Odpowiedzialne podejście oznaczało też oferowanie smacznych i zdrowych posiłków – udział roślinnych i warzywnych klopsików wyniósł łącznie 33 proc. w całkowitej liczbie klopsików zakupionych w Sklepikach Szwedzkich i Restauracjach IKEA.

Całkowita liczba zamówień w IKEA Retail w Polsce wyniosła 20,6 mln, a najpopularniejszym produktem okazał się talerz OFTAST sprzedany w liczbie 4,2 mln sztuk. Ponieważ klienci szukali nowej przestrzeni, w której mogliby kontaktować się ze światem zewnętrznym i swoimi bliskimi, sprzedaż mebli ogrodowych, wykorzystywanych m.in. do wyposażenia balkonów i tarasów oraz rozwiązań do przechowywania wzrosła o ponad 10 proc. Kiedy praca w domu stała się nową normą, zwiększył się popyt na meble i akcesoria, w tym krzesła i biurka, niezbędne do aranżacji domowego biura (wzrost sprzedaży o 16 proc.).

Rok finansowy 2021 upłynął pod znakiem wdrażania nowości i udogodnień dla klientów z segmentu B2B (ponad 560 tys. firm z 17 proc. udziałem w sprzedaży), w tym nowego produktu finansowego – leasing IKEA. Rozwijano także usługi projektowe dla przestrzeni biurowych, w których projektanci mogli zaproponować rozwiązania dla dowolnego typu działalności, jaką prowadzą klienci. Udostępniono również nowe narzędzie do planowania, które w prosty sposób pozwala samodzielnie zaaranżować przestrzeń w biurze lub miejsce pracy w domu.

60-lecie IKEA w Polsce

Rok 2021 był wyjątkowy dla IKEA w Polsce przez wzgląd na szczególną rocznicę 60-lecia współpracy z Polską. Z tej okazji firma opublikowała raport IKEA. Made in Poland obrazujący wpływ spółek z grupy Inter IKEA oraz Ingka, jak również całego łańcucha wartości IKEA, na polską gospodarkę, podkreślając dumę z faktu, iż w całym łańcuchu wartości IKEA w Polsce pracuje blisko 100 tys. osób. Pod względem produkcji dla IKEA Polska ustępuje tylko Chinom i rocznie odpowiada za blisko 20 proc. jej wolumenu. W naszym kraju zlokalizowane są fabryki mebli, centra dystrybucji, centra handlowe, a nawet farmy wiatrowe.

– Posiadamy sześć farm wiatrowych w Polsce o łącznej mocy 180 MW. W ciągu roku finansowego 2021 wyprodukowały one 394 GWh energii, czyli więcej, niż zużywamy w naszej działalności – mówi Joanna Kijas-Janiszowska, Dyrektor Finansowy IKEA Retail w Polsce.

– O skali zaangażowania IKEA w Polsce świadczy przyznane nam wyróżnienie dla TOP 10 płatników podatku CIT w 2020 r. Nasza obecna i przyszła działalność jest nierozerwalnie związana z Polską – dodaje.

IKEA na świecie

W roku finansowym 2021 sprzedaż detaliczna IKEA wyniosła 37,4 mld euro w ujęciu globalnym, co oznacza wzrost o 6,3 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim (35,2 mld euro). Grupa Ingka oferuje klientom szeroki zestaw możliwości wyboru, kiedy, gdzie i w jaki sposób chcą korzystać z usług IKEA. W minionym roku otworzyła 26 nowych sklepów, w tym innowacyjne zielone sklepy miejskie w Wiedniu i Tokio, a także IKEA Décoration w Paryżu, sklep miejski oferujący głównie akcesoria i dekoracje.

Pandemia i związane z nią ograniczenia przyspieszyły zmiany w handlu, a tym samym miały znaczący wpływ na transformację cyfrową IKEA. Poszerzenie funkcjonalności sklepów, które stały się punktami realizacji zamówień, nowa odsłona strony IKEA.com oraz kolejne wdrożenia Aplikacji Mobilnych IKEA skutkowały wzrostem udziału sprzedaży internetowej w sprzedaży ogółem z 18 proc. do 30 proc. w skali globalnej.

W ciągu ostatniego roku sposób, w jaki ludzie żyją, pracują i spotykają się z innymi uległ istotnej zmianie skutkując większym zapotrzebowaniem na wnętrza zaaranżowane funkcjonalnie i zgodnie z naszymi potrzebami. IKEA zanotowała większy popyt na meble do pracy, ogrodu i produkty do przechowywania. Najnowsze globalne badanie IKEA dotyczące życia w domu potwierdza, że jakość życia w domu ma wpływ na równowagę psychiczną. Ludzie, którzy pozytywnie myślą o swoich domach, znacznie częściej to dostrzegają i bardziej świadomie podchodzą do urządzania domu.