IKEA z kampanią ekologiczną w Warszawie

W maju IKEA Targówek oraz IKEA Janki we współpracy z Centrum Handlowym Wola Park uruchamiają kampanię na rzecz świadomości ekologicznej Warszawiaków.

Autor: oprac. OW

Data: 24-05-2022, 13:25

IKEA rusza z kampanią nt. świadomości ekologicznej, fot. shutterstock

IKEA rusza z kampanią nt. świadomości ekologicznej

IKEA Janki razem z IKEA Targówek oraz Wola Parkiem wspólnie będą inspirować do życia w bardziej zrównoważony sposób. Chcą to osiągnąć zarówno za pomocą oferowanych w Wola Parku usług, jak i przyjaznego środowisku asortymentu IKEA. Kampania będzie również okazją do zapoznania klientów z pozostałymi działaniami, jakie podejmuje marka dla dobra planety.

- Cieszymy się, że jako IKEA Targówek i IKEA Janki możemy połączyć siły z Centrum Handlowym Wola Park w kampanii „Działania Dobre dla Planety. Róbmy to razem!”. Nasza Planeta to wspólna sprawa, dlatego razem pragniemy zwiększać świadomość ekologiczną naszych klientów oraz zachęcać Warszawiaków i Warszawianki do bardziej zrównoważonego życia – mówi Magdalena Obrubko, Menedżer Marketingu Regionalnego IKEA Retail Polska.

Podczas trwania akcji w dniach 23 maja -18 czerwca na klubowiczów IKEA Family czekać będzie promocja –15% na wybrane produkty, które pozwolą zadbać o środowisko (m.in. klopsiki roślinne HUVUDROLL ze sklepiku szwedzkiego IKEA, podkładka LÄTTAD wykonana z trawy morskiej, butelka z kapslem KORKEN, pudełko z aksamitnej tkaniny DRÖNA czy wypełniona włóknami kanalikowymi poduszka SKOGSFRÄKEN).

Okazji nie zabraknie też w dziale Circular Hub, gdzie od 30 maja do 4 czerwca będzie można skorzystać z dodatkowego rabatu 15% od ceny na metce.

IKEA i Wola Park zapraszają na warsztaty

W tym samym czasie we Współdzielniku – miejscu spotkań lokalnej społeczności w Wola Parku, odbędzie się wiele warsztatów, takich jak:

28 maja – Tradycyjne zero waste – etnograficzne warsztaty dla dzieci,

3 czerwca – Warsztat naprawczy – skorzystaj z pomocy wolontariusza,

4 czerwca – Kiedyś koszulka, teraz korale – biżuteria ze starych t-shirtów,

10 czerwca – Warsztat naprawczy,

11 czerwca – Świadoma pielęgnacja włosów – ręczny wyrób szamponów w kostce.

Będzie można także obejrzeć ekspozycję produktów IKEA „Lepszych dla Planety”, a w każdą sobotę otrzymać zaproszenie na obiad w cenie 1 zł do Restauracji IKEA Janki lub Restauracji IKEA Targówek.