Ikea ostrzegła, że ​​nie może wykluczyć dalszych podwyżek cen w nowym roku, ponieważ zyski firmy w Wielkiej Brytanii spadały o prawie jedną piątą. Czy podwyżki czekają także polskich klientów?

/ fot. ueun Song on Unsplash

Spadek zysków nastąpił pomimo 12-proc. wzrostu sprzedaży w okresie do 31 sierpnia. Wpływ na to miał przede wszystkim powrót kupujących do sklepów po pandemii.

Sprzedaż w kanale e-commerce stanowiła 35% rocznej sprzedaży, w porównaniu z 45% rok wcześniej, kiedy ograniczenia związane z kwarantanną zmuszały do ​​zakupów online.

Ikea będzie podnosić ceny

Szwedzki detalista powiedział, że nie można wykluczyć wzrostu cen swoich produktów, ale będzie starał się być „konkurencyjny i niedrogi”.

Całkowita sprzedaż wzrosła do 2,2 miliarda funtów, po raz pierwszy przekraczając poziomy sprzed pandemii. Jednak zysk operacyjny spadł do prawie 50 milionów funtów, w porównaniu z ponad 61 milionami funtów rok wcześniej z powodu rosnących rachunków za energię, rosnących cen od dostawców i zwiększonych kosztów transportu.

Peter Jelkeby, kierownik ds. sprzedaży detalicznej w Ikea w Wielkiej Brytanii, powiedział: „Musimy być konkurencyjni i przystępni cenowo, i bardzo ciężko pracujemy nad ulepszeniem naszej oferty”.

