Poczucie bezpieczeństwa to najważniejsza potrzeba emocjonalna Polaków. Zaspokojenie jej jest bardzo ważne, a dom jest jednym ze źródeł dobrego samopoczucia. Zgadza się z tym ponad połowa Polaków, co ciekawe – zwłaszcza osoby mieszkające w pojedynkę – wynika z tegorocznego raportu „Ikea. Życie w domu 2022”.

"Ikea. Życie w domu 2022" - to nowy raport sieciówki opowiadający m.in. o potrzebach Polaków/ fot. Shutterstock

Każdego roku Ikea prosi tysiące osób, aby podzieliły się swoimi przemyśleniami na tematy związane z ich miejscem zamieszkania, a następnie publikuje raport „Ikea. Życie w domu”. Badania w 2022 roku przeprowadzono w 37 krajach, pytając w sumie 37 405 ludzi powyżej 18. roku życia. W Polsce w badaniu wzięło udział 1006 osób.

Jak mieszkają Polacy?

Dla wielu Polaków to posiadanie własnego domu czy mieszkania jest jedną z najważniejszych rzeczy, jeżeli chodzi o zaspokajanie potrzeb emocjonalnych (bezpieczeństwa, prywatności, komfortu, przyjemności, własności, spełnienia, przynależności). Polska znajduje się w pierwszej piątce krajów z najwyższym odsetkiem mieszkań własnościowych w UE. W porównaniu do średniej światowej, Polacy częściej znajdują w nich komfort i prywatność. Natomiast, co ciekawe, wynajmujący zgłaszają większe poczucie przynależności do miejsca zamieszkiwania (jego lokalizacji) niż właściciele.

Ostatnie niełatwe lata wyraźnie pokazały, czego oczekujemy od naszych domów i mieszkań, jak z nich korzystamy i jaki mamy do nich stosunek. W porównaniu do zeszłego roku 36% Polaków czuje bardziej pozytywne emocje w stosunku do swojego domu, 10% bardziej negatywne, a 50% nie odczuwa różnicy.1 Z badania wynika, że w tej kwestii to ludzie o wyższych dochodach wykazują większą więź emocjonalną ze swoim domem.

Zaspokojenie potrzeb emocjonalnych w domu

Potrzeby emocjonalne są uniwersalne – wszyscy je mamy, jednak u każdego różni się ich istotność. Zaspokojenie wszystkich potrzeb uwzględnionych w badaniu jest ważne dla ponad 8 z 10 Polaków. Najczęściej wskazywanymi w badaniu jako najważniejsze były jednak bezpieczeństwo (70%), prywatność (66%) i komfort (58%). Na tle respondentów z innych krajów wyróżniamy się większą potrzebą posiadania (domu lub mieszkania) oraz poczucia przynależności.

W kwestii realizacji swoich zainteresowań rzadziej wymagamy, aby w naszych domach znalazła się przestrzeń na hobby i aktywności z tym związane (Polska 24% vs świat 29%). Mimo to 36% Polaków, zwłaszcza mężczyzn, zadeklarowało, że miejsce na swoje potrzeby i zainteresowania sprawia, że dom odzwierciedla ich osobowość.

Dzięki corocznemu badaniu poznajemy potrzeby swoich klientów oraz odpowiadamy na ich oczekiwania. Chcemy dawać im możliwość stworzenia idealnego domu, aby mogli czerpać z niego jak najwięcej. Czas i miejsce na hobby są bardzo istotne, dlatego staramy się pokazywać naszym klientom jak wygospodarować na nie przestrzeń przy użyciu pomysłowych rozwiązań, unikając ogromnych zmian – mówi Anna Cybulska, Dyrektorka ds. Projektowania Wnętrz i Rozwoju Rynku Wnętrzarskiego w IKEA Retail Polska.

Samopoczucie we własnym domu

Przebywanie w domu wpływa pozytywnie na nasz nastrój, co najbardziej zauważalne jest przez osoby powyżej 50 r.ż. W tej grupie badanych odpowiedziało tak aż 63%, wśród osób w średnim wieku 46%, a młodych 31%. Jednak uczucie samotności we własnym domu nas nie opuszcza i dotyka szczególnie osoby mieszkające w pojedynkę oraz te w wieku 18-24. Aż 51% osób z młodego pokolenia zadeklarowało, że podczas przebywania samemu w domu, rozmawiali sami ze sobą. Co ciekawe, wśród tej samej grupy wiekowej, aż 45% udawało, że ma już jakieś plany, aby nie musieć wychodzić z domu.

Dom to indywidualna przestrzeń każdego z nas. 48% Polaków docenia odpoczynek i możliwość relaksu oraz uznaje to za jego najważniejszą cechę. Raport pokazał także, jak duży wpływ na odpowiedzi ma wiek, płeć czy tryb życia ankietowanych. Polacy w wieku 50+ zdecydowanie częściej od pozostałych uważają, że ich mieszkanie powinno im umożliwiać kontakt z naturą. Taką bliskość może nam dawać na przykład mieszkanie w sąsiedztwie parku lub lasu, ale również zielony parapet czy balkon.

Jedynie 18% Polaków uważa, że ich dom pomaga im w życiu w bardziej zrównoważony ekologicznie sposób. Duża przestrzeń i jej odpowiednie zagospodarowanie są natomiast bardzo znaczące dla tych, którzy żyją z partnerem lub mają dzieci.

Przestrzeń, która potrafi irytować

Dom może wpływać pozytywnie na nasze samopoczucie psychiczne, ale zdarza się, że powoduje w nas frustrację. Aż 79% Polaków regularnie doświadcza irytacji, jeśli chodzi o ich przestrzeń mieszkalną. Najczęstszymi powodami są: bałagan (24%), obowiązki domowe (18%) oraz brak miejsca do przechowywania (20%). Co ciekawe, to kobiety częściej w stosunku do mężczyzn odczuwają wszelkie frustracje związane z domem.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl