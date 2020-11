IKEA zanotowała 60-proc. wzrost sprzedaży w e-commerce

Grupa Ingka, właściciel większości Ikea, ogłosiła wyniki finansowe za rok obrotowy 2019/2020, który zakończył się 31 sierpnia. Detalista odnotował spadek obrotów o 4,8 proc. do 37,4 mld euro. To spodziewana konsekwencja pandemii koronawirusa: 75 proc. sklepów było zamkniętych średnio przez siedem tygodni podczas lockdownu. Wraz ze wzrostem kosztów operacyjnych zysk netto spadł do 1,2 mld euro (z 1,8 mld euro rok wcześniej).