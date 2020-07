IKEA zapłaciła w Polsce w 2019 roku 165 mln zł CIT

Polska była pierwszym po Szwecji kraj, w którym blisko 60 lat temu rozpoczęła się produkcja mebli dla IKEA. To również szczególny kraj na mapie globalnej działalności IKEA i jednocześnie pierwszy w historii, w którym firma rozszerzyła swoją działalność. To właśnie tutaj reprezentowany jest cały łańcuch wartości IKEA – począwszy od produkcji, poprzez dostawców, dystrybucję, aż po handel detaliczny oraz farmy wiatrowe. Dzięki 20 fabrykom należącym do IKEA Industry i blisko 90 dostawcom zewnętrznym, Polska jest drugim co do wielkości producentem mebli IKEA na świecie, zaraz po Chinach. Dzisiaj prawie 20% produktów IKEA na świecie nosi kod kreskowy zaczynający się od 590, czyli „wyprodukowano w Polsce”. W przypadku mebli drewnianych ta proporcja dochodzi do 50% światowej produkcji IKEA Industry.

- Prawie 60 lat temu Polska stała się pierwszym krajem po Szwecji, z którym IKEA związała swoją przyszłość, zamawiając krzesła w fabryce w Radomsku. Także dzisiaj zajmuje ona wyjątkowe miejsce na naszej globalnej mapie. IKEA posiada w kraju nad Wisłą cały łańcuch dostaw wraz

z produkcją, dystrybucją oraz sprzedażą prowadzoną w 11 sklepach i kilkunastu Punktach Odbioru Zamówień realizujących zakupy online – mówi Carolina Garcia Gomez, Dyrektorka Generalna ds. Zrównoważonego Rozwoju i Prezeska IKEA Retail Polska. - Kluczem do wspólnego sukcesu są historyczne więzi i wzajemne zaufanie budowane przez lata. Duch przedsiębiorczości Polaków połączony ze skandynawską prostotą i innowacyjnością daje nam niesamowite możliwości rozwoju, nawet w trudnych czasach – dodaje.

Dziś w Polsce reprezentowane są cztery grupy biznesowe z korzeniami IKEA: Grupa Ingka, Grupa Inter IKEA, Grupa Ikano oraz Grupa Interogo, które łączą wspólne wartości oraz wizja. Spółki należące do tych grup zapłaciły w Polsce w 2019 blisko 165 mln zł podatku dochodowego (CIT). Ich inwestycje w ciągu ostatnich 5 lat wyniosły ponad 4,92 mld zł, a całkowita wartość eksportu produkcji własnej IKEA Industry, partnerów oraz dostawców w roku finansowym 2019 wyniosła 12,6 mld zł.

Biznes w modelu o obiegu zamkniętym do 2030 r.

Jedną z podstawowych wartości IKEA jest działanie zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Od 2020 roku IKEA wycofała wszystkie produkty jednorazowego użytku, a dzięki jej zrównoważonemu podejściu w 2019 roku udało się uratować ponad 47 milionów produktów, poprzez ich ponowne przepakowanie oraz odsprzedaż w ramach sklepowych Działów Sprzedaży Okazyjnej.