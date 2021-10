Ile kosztują znicze w Lidlu?

W związku z nadchodzącym Dniem Wszystkich Świętych Lidl Polska włączył do swojej oferty znicze oraz sztuczne kwiaty.

Autor: www.portalspozywczy.pl

Data: 19-10-2021, 13:35

Lidl włączył do swojej oferty znicze oraz sztuczne kwiaty, fot. shutterstock

Lidl - znicze na Wszystkich Świętych

W związku z nadchodzącym Dniem Wszystkich Świętych Lidl Polska włączył do swojej oferty znicze oraz sztuczne kwiaty. Wszystkie produkty oferowane są w niskiej cenie. Dodatkowym atutem oferty jest specjalna promocja dla użytkowników aplikacji Lidl Plus, która obowiązywać będzie od poniedziałku, 18 października, do środy, 20 października.

Po aktywacji kuponu klienci, kupując dowolne znicze za min. 49 zł, mogą odebrać kupon na 10 zł rabatu do wykorzystania podczas kolejnych zakupów za min. 49 zł. Kupon można wykorzystać w dniach od 25 do 27 października.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

W ofercie Lidl Polska znajdziemy np. zestaw 8 zniczy szklanych z wkładami parafinowymi, których czas palenia może wynieść nawet 30 godzin. Kupując cały komplet ośmiu zniczy, można zaoszczędzić 4 zł – cena jednostkowa znicza wyniesie tylko 3,49 zł / 1 szt. (zamiast 3,99 zł/ 1 szt.).

Lidl - ile kosztują sztuczne kwiaty?

Oprócz zniczy w ofercie Lidl Polska znajdziemy również sztuczne kwiaty – m.in. bukiet 18 chryzantem (14,99 zł/ 1 zestaw), pojedyncze kwiaty w różnych wzorach i kolorach (7,99 zł/ 1 szt.) czy bukiet 9 goździków (9,99 zł/ 1 zestaw).