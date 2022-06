Ile Orlen zarabia na paliwie?

Ile Orlen zarabia na litrze paliwa? Posłowie opozycji skierowali w tej sprawie dwie interpelacje do Ministra Aktywów Państwowych. Czy otrzymają odpowiedź?

Ile Orlen zarabia na paliwach? Posłowie opozycji pytają Jacka Sasina o to, czego nie chce ujawnić Daniel Obajtek. fot. PAP/Albert Zawada

Ile na litrze paliwa zarabia Orlen?

Ile konkretnie na jednym litrze paliwa zarabia Orlen SA? - m.in. tego chce dowiedzieć się grupa posłanek Koalicji Obywatelskiej.

Henryka Krzywonos-Strycharska, Krystyna Skowrońska, Anna Wojciechowska i Ewa Kołodziej 25 maja wystosowały interpelację do Ministra Aktywów Państwowych.

- Właścicielem Orlenu jest Skarb Państwa, czyli my wszyscy. Paliwo cały czas drożeje, co odbija się na portfelach Polaków. Nikt nie rozumie, dlaczego jest aż tak drogo, ponieważ wojna w Ukrainie nie wywindowała ceny za baryłkę na rynkach światowych. Realny wzrost ceny za baryłkę i kursu dolara to ok. 10% od momentu brutalnej napaści Rosjan na Ukrainę. Jak poszły ceny do góry, to wszyscy wiemy - czytamy w dokumencie.

Dlaczego Orlen nie ujawnia ile zarabia na litrze paliwa?

Posłanki wskazują, że prezes Orlenu Daniel Obajtek zasłania się tajemnicą, gdy zadano mu pytanie, ile Orlen zarabia dziś na jednym litrze paliwa.

- Słuszne wydają się więc przypuszczenia, że Orlen korzysta, aby zarobić. W związku z powyższym mam do Pana Premiera następujące pytanie: Ile konkretnie na jednym litrze paliwa zarabia Orlen SA? - dodają.

Z kolei Krzysztof Piątkowski, łódzki poseł Koalicji Obywatelskiej wystosował interpelację, w której domaga się wyjaśnień ministra aktywów państwowych w sprawie drastycznych wzrostów cen benzyny i zakupu nowych pylonów cenowych przez PKN Orlen.

Orlen gotowy na benzynę po 10 zł?

Czy Orlen w całej Polsce wymienia pylony pokazujące ceny paliw na stacjach na nowy model, który może wyświetlać dodatkową cyfrę na początku?

Dyskusję na ten temat wywołał poseł KO Waldy Dzikowski zamieszczając na Twitterze zdjęcie, które wg niego przedstawia tę samą stację koncernu w marcu, a potem w czerwcu.

Jak Orlen tłumaczy wymianę pylonów z cenami

Orlen tłumaczy, że wymiana pylonów nastąpiła jedynie w stacjach w okolicach Łodzi i Krakowie, gdzie wymusiła to tzw. uchwała krajobrazowa.

- W ten sposób testujemy możliwość prezentacji na pylonach cenowych dodatkowych informacji dla kierowców. Chodzi m.in. o oznaczenia i symbole paliw zgodne z unijnym przepisami - zapewnia biuro prasowe Orlenu w rozmowie z money.pl

Wyjaśnienia koncernu można by przyjąć za dobrą monetę, gdyby nie fakt, że pylon nowego typu można spotkać także w innych miejscach w Polsce. Na przykład w Mińsku Mazowieckim, skąd pochodzi tytułowe zdjęcie do niniejszego artykułu. Zdjęcie zostało zrobione 1 lutego 2022 r. Nowe pylony widać było także na warszawskich stacjach już w 2021 roku.