Szkolna wyprawka w Carrefourze, fot. shutterstock

Po szkolną wyprawkę do marketu

Końcówka sierpnia to ostatni zakupowy dzwonek przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Prawie dwie trzecie rodziców kompletuje najpotrzebniejsze elementy wyprawki dla swoich pociech podczas wakacji, ale niemal co czwarty zostawia to na ostatnią chwilę. Tak wynika z badania opinii i postaw zakupowych, które dla Carrefour przeprowadziła agencja SW Research.

Gdzie kupić worek na buty, a gdzie zestaw cyrkli? W jakim stopniu pozwolić dziecku decydować o wyborze poszczególnych artykułów? Tuż przed pierwszym września, w wielu polskich domach rodzice zadają sobie takie i podobne pytania. Carrefour sprawdził, jakie najczęściej padają odpowiedzi.

Ile rodzice wydadzą na wyprawki szkolne?

Od 300 do 700 zł — tyle na szkolne wyprawki zamierzają w tym roku wydać polscy rodzice. Kwotę w tym przedziale cenowym wskazało 69,7 proc. badanych. Maksymalnie 300 zł oraz między 700 a 900 zł planuje wydać co dziesiąty (odpowiednio 10,5 oraz 10,7 proc.) rodzic. Podobną, choć już nieco mniejszą grupę stanowią ci, którzy przeznaczyli na ten cel więcej niż 900 zł (9,1 proc.).

Wybierając się na zakupy wyprawkowe, wielu rodziców swoje kroki kieruje do hiper- lub supermarketów (odpowiednio 41,5 oraz 31,2 proc.). Chętnie odwiedzane są też specjalistyczne sklepy papiernicze, do których w poszukiwaniu artykułów szkolnych chodzi 41 proc. respondentów. Najlepszym czasem na takie zakupy, zdaniem ankietowanych, jest okres wakacyjny (63 proc.). Niemal co czwarty rodzic (22,9 proc.) zwleka z zakupami prawie do pierwszego dzwonka.

Plecak plus piórnik

Carrefour ma w swojej ofercie zestawy - plecak plus piórnik. Ich cena zaczyna się od 79,99 zł. Znane marki też oferują wyprawki szkolne w promocyjnych cenach.

W Carrefour można kupić zeszyt 60-kartkowy za 4,50 zł, a drugi otrzymać za 1 grosz. Nie brakuje też bezkompromisowych w starciu ceny z jakością produktów marki własnej, co sprawia, że wybór jest znacznie łatwiejszy.

Badanie zostało przeprowadzone w drugiej połowie sierpnia 2023 roku, na próbie 1000 dorosłych Polaków. Wziętych pod uwagę odpowiedzi udzieliły jedynie osoby, deklarujące posiadanie dzieci w wieku szkolnym (tj. 7-18 lat).

