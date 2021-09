Ile sklepów ma status placówki pocztowej?

Tylko do połowy września 2021 roku statut placówki pocztowej, wpisując odpowiedni kod PKD w bieżącą działalność, otrzymało ponad 6 tys. sklepów w Polsce. To ponad 300 proc. więcej niż rok wcześniej. To odpowiedzi handlu na zakaz sprzedaży w niedzielę – informuje Dun & Bradstreet.



We wcześniejszych latach status placówki pocztowej przez wpis do rejestru klasyfikacji działalności PKD uzyskiwało maksymalnie 100–300 punktów rocznie; fot. shutterstock

Sklepy placówką pocztową

Tylko w ostatnich trzech latach ponad 9 tys. sklepów zdecydowało się na wpisaniu kodu pocztowego, pozwalającego prowadzić działalność pocztową i kurierską na ternie placówki, co jednocześnie pozwala im handlować w niedzielę. W tym roku na taki ruch zdecydowało się ponad 6,2 tys. sklepów spożywczych, co w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego stanowi wzrost o 314 proc.

We wcześniejszych latach taki status przez wpis do rejestru klasyfikacji działalności PKD uzyskiwało maksymalnie 100–300 punktów rocznie. Zmieniło się to w 2020 r. a zjawisko przyspieszyło w 2021 roku. W 2020 roku było niemal 2 tys. takich punktów.

- Powody są dwa. Po pierwsze to chęć obejścia ustanowionego prawa zakazującego handlu w niedzielę, oraz rozwój e-commerce i rosnąca potrzeby wielu nowych punktów odbioru przesyłek internetowych – oceniają eksperci Dun & Bradstreet.

