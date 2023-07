Sieć Dino otworzyła od stycznia do końca czerwca 2023 r. 116 nowych sklepów.

Na koniec czerwca 2023 r. sieć Dino liczyła 2272 sklepy, podczas gdy rok wcześniej obejmowała 1975 marketów.

Powierzchnia sali sprzedaży sklepów Dino wyniosła 894,2 tys. mkw. wobec 775,0 tys. mkw. rok temu.

Spółka podkreśla, że priorytety zarządu spółki dotyczące kolejnych kwartałów obejmują prowadzenie restrykcyjnej selekcji lokalizacji pod nowe sklepy Dino w celu utrzymania inflacji kosztów budowy sklepów na możliwie najniższym poziomie.

Część swoich sklepów Dino rozwija na wsi i małych miejscowościach. Czy to nie jest ryzykowne? Maciej Ptaszyński, prezes Polskiej Izby Handlu w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl tłumaczy, że każda sieć rozwija się zgodnie ze swoją strategią. Dotyczy to także, a może przede wszystkim nowych otwarć sklepów. Czynników, które o tym decydują może być wiele.

Paweł Jaroszyński, CEO, Head of Social Media w agencji Pitted Cherries jest zdania, że strategia Dino, aby otwierać sklepy w małych miejscowościach, ma swoje plusy i minusy.

- Do plusów z pewnością należy zaliczyć fakt, że jest to bardzo korzystne z punktu widzenia wizerunkowego. Pozycjonuje to markę jako tą otwartą na lokalność, małe społeczności i docierającą do konsumentów w każdym zakątku Polski - mówi w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl.