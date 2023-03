Sieci handlowe prześcigają się w ogłoszeniach o pracę i poszukiwaniu personelu. Co roku aktualizują płace i chwalą się nimi w sklepach i internecie. Ile można zarobić w handlu? Sprawdzamy wynagrodzenia w ogólnopolskich sieciach handlowych i w pojedynczych sklepach.

Ile zarabiają kasjerzy, magazynierzy i kierownicy sklepów?/ fot. Shutterstock

Dane o wynagrodzeniach w wielu branżach zbiera serwis wynagrodzenia.pl, który prowadzi firma konsultingowa Sedlak&Sedlak. Pokazywane są przy pomocy mediany, a nie średniej. To wskaźnik, który pokazuje wartość od jakiej 50 proc. liczb jest mniejsza i 50 proc. – większa. Dzięki temu wyniki nie są przekłamywane przez skrajnie różne wartości.

Ile może zarobić kasjer?

Podstawowym stanowiskiem w handlu jest kasjer. Miesięczna mediana wynagrodzeń na tym stanowisku wynosi 3 700 zł brutto („na rękę” to 2852 zł). Co drugi kasjer otrzymuje pensję od 3 340 zł (2607 netto) do 4 240 zł (3220 zł netto). 25 proc. najgorzej wynagradzanych kasjerów zarabia poniżej 3 340 zł brutto. Na zarobki powyżej 4 240 zł brutto może liczyć grupa 25 proc. najlepiej opłacanych kasjerów handlowych.

Jak wynagrodzenia wyglądają w poszczególnych sieciach handlowych? Przede wszystkim warto podkreślić, że według danych Sedlak&Sedlak 77 proc. osób wykonujących zawód kasjera to kobiety, 23 proc.- mężczyźni. Kiedy mówimy o pracy w handlu, ale także w innych branżach, warto wspomnieć, że od 2023 roku pensja minimalna to 3490 zł (2709 netto).

Zarobki w sieciach handlowych. Ile zarabia się w Lidlu, Biedronce, Aldi?

Lidl już pod koniec roku, w listopadzie, chwalił się coroczną podwyżką pensji. Od stycznia 2023 r. pracownicy sklepów mają zarabiać od 4200 zł brutto do 5150 zł brutto na początku zatrudnienia.

Po roku pracy pracodawca gwarantuje wzrost płacy od 4400 zł brutto do 5350 zł brutto, a po dwóch latach stażu - od 4600 zł brutto do 5600 zł brutto. Poziom wynagrodzenia jest każdorazowo definiowany w umowie o pracę.

Biedronka także zadecydowała o podniesieniu pensji. Jak wyglądają zarobki w największej sieci handlowej? Kasjer, który zaczyna pracę, zarabia od stycznia 2023 r. od 3950 zł do 4300 zł brutto. Jeśli ma staż powyżej 3 lat zarobi od 4100 zł do 4550 zł brutto.

Sieć Aldi także podaje do wiadomości ogółu widełki płacowe obowiązujące na stanowiskach kasjerów, ale i magazynierów. Od stycznia 2023 na stanowisku początkującego sprzedawcy można zarobić od 3710 do 4210 zł. Początkujący magazynier może liczyć na wynagrodzenie wynoszące 4160 zł.

Magazynier - ile może zarobić?

Właśnie! Jak wyglądają zarobki magazynierów w całym kraju i we wszystkich sieciach handlowych? W Biedronce mają oni zarabiać od początku roku w centrach dystrybucyjnych na stanowisku magazyniera wydania towaru od 4300 do 4800 zł brutto.

Z kolei w Aldi początkujący magazynier może liczyć na wynagrodzenie wynoszące 4160 zł, a magazynier po trzech latach pracy 4860 zł.

Z kolei na stanowisku kierownika sklepu Aldi stawki wahają się od 5910 do 6810 zł brutto w przypadku początkującego pracownika i od 6810 do 7710 zł w przypadku kierownika sklepu, który ma kilka lat pracy i awansuje.

Ile zarabiają pracownicy magazynów przepytani przez Sedlak&Sedlak? Według badań obejmujących wszystkie sklepy, osoby, pensje magazynierów wahają się średnio od 4550 zł brutto do 6890. Tymczasem mediana to 5530 zł brutto

Z ofert pracy wynika, że początkujący kierownik sklepu w Aldi dostanie co najmniej 5800 zł brutto.

Bonusy i zachęty do pracy

Sieci kuszą też pracowników bonusami. Niestety, z opinii Solidarności – związków zawodowych w sieciach handlowych – żeby wypracować premię, trzeba naprawdę się napocić. Sieci co roku chwalą się coraz lepszymi wynikami, jednak pracownicy – według słów pracowników i związków – pod koniec roku mówią pracownikom, że nie wyrobili normy, muszą się starać, żeby „zarobić na swoje pensje”.

Według danych Sedlak&Sedlak w całej Polsce, nie tylko w dużych miastach, kierownik sklepu małoformatowego, ale też wielkoformatowego zarabia min. 4550 zł brutto – i to mediana wynagrodzeń. Maksymalna kwota, którą zadeklarowali ankietowani to 5530, maksymalna kwota to 6890 zł brutto.

Ciekawostką jest to, że po kasjerach, nadal kobiety wiodą prym w tej profesji, bo 69 proc. kierowników sklepów to kobiety, a 31 – mężczyźni.

W handlu są jeszcze mało opisywane i „tajne” osoby, które są merchandinesami. To osoby, które dopatrują ekspozycji produktów danej marki w sklepach. Znowu większością tych pracowników są kobiety. Czyżby brylowały w handlu? Na pewno w niższych stanowiskach.

Jak zarabiają inne osoby związane z handlem?

Tak czy owak, na stanowisku zarobki merchandiesera wyglądają tak: 2995 zł brutto to minimum, od którego 25 proc. ludzi zarabia jeszcze mniej brutto. Warto zauważyć, że to dane za cały 2022 rok, a w tym roku minimalna pensja wynosi prawie 3500 zł. Na tym stanowisku mediana to 3616 zł a maksymalna pensja, od której 25 proc. osób zarabia więcej to 4870 zł plus.

Dodatkowo kierowca wózka widłowego może zarobić minimum 4150 zł, a mediana tego zawodu to 4690, z kolei najwyższa pensja (od której 25 proc. zarobi więcej) to 5350 zł brutto

Z kolei kierownik magazynu według ogólnopolskich danych może zarobić od 5270 zł brutto do 6360 zł, a maksymalna kwota to 8140 zł, choć 25 proc. pracowników może zarobić więcej. Na tym stanowisku kobiety stanowią jedynie 10 proc. zatrudnionych, a mężczyźni – 90.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl