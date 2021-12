Indeks cen żywności na najwyższym poziomie od czerwca 2011

Indeks cen żywności na świecie w listopadzie wzrósł do 134,4 pkt. ze 132,8 pkt. we wrześniu i jest na poziomie najwyższym od czerwca 2011 roku - wynika z danych Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa.

Autor: PAP Biznes

Data: 02-12-2021, 11:31

"Wśród składowych indeksu w listopadzie najbardziej wzrosły indeksy dla zbóż, nabiału i cukru, natomiast dla mięsa i olejów roślinnych spadły, choć nieznacznie, w porównaniu z poprzednim miesiącem" - napisano.



W listopadzie 2020 roku indeks był na poziomie 105,6 pkt