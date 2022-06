Indeks cen żywności na świecie spadł

Autor: PAP

Data: 03-06-2022, 10:21

Indeks cen żywności na świecie w maju spadł do 157,4 pkt. z 158,3 pkt. w kwietniu - wynika z danych Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAO).

Indeks cen żywności na świecie spadł; fot. shutterstock

Indeks FAO

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

To drugi z rzędu spadek indeksu.



"Do spadku indeksu w maju przyczyniły się spadki indeksów cen olejów roślinnych i przetworów mlecznych, w mniejszym stopniu obniżył się również indeks cen cukru. Wzrosły natomiast indeksy cen zbóż i mięsa" - napisano.



W maju 2021 roku indeks był na poziomie 128,1 pkt.