Indeks cen żywności na świecie wzrósł

Indeks cen żywności na świecie w styczniu 2022 r. wzrósł do 135,7 pkt. ze 134,1 pkt. w grudniu - wynika z danych Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAO).

Data: 03-02-2022, 11:05

Indeks cen żywności na świecie wzrósł; fot. shutterstock

"Odbicie indeksu w styczniu było spowodowane wzrostami subindeksu olejów roślinnych i subindeksu wyrobów mleczarskich, częściowo skompensowanych przez spadek cen cukru. Wskaźniki cząstkowe mięsa i zbóż pozostały niezmienione" - napisano.

W styczniu 2021 roku indeks był na poziomie 113,5 pkt.