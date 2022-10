Klienci sklepów online, w związku z rosnącymi cenami i szukaniem oszczędności, zamierzają ograniczać zakupy w pewnych kategoriach produktowych i zwiększyć je w innych – to wniosek z badania konsumenckiego „Prognozy zakupowe w e-commerce na najbliższe miesiące”.

Polacy planują kupować online więcej produktów codziennego użytku i żywności/ fot. mat. prasowe

Wzrost poziomu inflacji, a co za tym idzie, kosztów zakupów czy rat kredytów powoduje, że coraz większa część konsumentów szuka oszczędności. Zmiana rozporządzalnego dochodu wpływa na zawartość koszyka zakupowego.

Niemal ośmiu na dziesięciu Polaków w sklepach szuka tańszych produktów lub zamienników. Z kolei ich cena musi być najczęściej o 20-30% niższa, żeby w ogóle była interesująca. W badaniu niemal 40% respondentów wskazało również, że oszczędzają na produktach spożywczych - 39,8% wskazań.

Interesujących wniosków dostarcza również badanie konsumenckie „Prognozy zakupowe w e-commerce na najbliższe miesiące” przeprowadzone przez analityków DHL Parcel Polska.

Co Polacy planują kupować przez internet?

Okazuje się, że pomimo powszechnego trendu szukania oszczędności w związku z inflacją konsumenci planują zwiększenie swoich zakupów online w kilku kategoriach: żywność (21%), artykuły biurowe (20%), odzież (19%), artykuły dla zwierząt (18%), kosmetyki i suplementy diety oraz leki (18%). Są to podstawowe kategorie, z zakupu których trudno byłoby zupełnie zrezygnować.

- Trendy wskazują, że konsumenci rezygnują z produktów luksusowych na rzecz tych niezbędnych każdego dnia. Bez wątpienia wiąże się to ze zmniejszeniem budżetów na zakupy przez e-konsumentów. Co ważne jednak, nie oznacza to, że firmy kurierskie będą obsługiwały mniej przesyłek. Głównym sposobem ograniczania zakupów internetowych, stosowanym przez blisko połowę konsumentów szukających oszczędności, jest wybór tańszych zamienników, który ma wpływ na wartość zakupów, ale nie na wolumen przesyłek – wyjaśnia Joanna Bandera – Sikorska, manager ds. analiz marketingowych w DHL Parcel Polska

Z online do offline

Wniosek dotyczący dynamicznego wzrostu sprzedaży dla obszaru e-grocery, czyli segmentu produktów spożywczych i środków czyszczących potwierdzają również inne analizy. Według opracowanych przez PwC perspektyw rozwoju rynku e-commerce w Polsce na lata 2021 – 2026 w kanale e-commerce najszybciej będzie rosła właśnie kategoria produktów żywnościowych. W 2021 r. wartość polskiego rynku e-grocery szacowano na 5 mld zł brutto. Z prognoz Strategy&Polska wynika, że do 2027 r. osiągnie on wartość nawet 13 mld zł brutto.

Jak się okazuje, kupowanie produktów codziennego użytku w sklepach online, związane jest przede wszystkim z przenoszeniem zakupów stacjonarnych do kanału e-commerce, gdzie nierzadko oferowane są niższe ceny i większy wybór. W związku z tym aż 25% badanych użytkowników Internetu planuje zwiększyć częstość i/lub ilość swoich zakupów online.

Dla kogo online a dla kogo offline?

W porównaniu do wszystkich Internautów osoby planujące przenieść przynajmniej część swoich zakupów do Internetu to istotnie częściej osoby od 18 do 44 lat (61% vs 74%) mieszkające w miastach (66% vs 72%). Również kobiety, ze względu na częściej pełnioną rolę głównego kupującego w gospodarstwie domowym, są bardziej zainteresowane przenoszeniem zakupów do kanału online (54% kobiet wśród planujących przenoszenie zakupów do online vs. 50% kobiet wśród wszystkich Internautów).

