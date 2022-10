Inflacja zdecydowanie nie odpuszcza. Według wstępnych danych GUS we wrześniu br. wyniosła 17,2%. Ceny żywności rosną z miesiąca na miesiąc. Jak wynika z najnowszego Badania i Raportu Koszyk Zakupowy autorstwa ASM Sales Force Agency, średnie ceny podstawowych produktów wzrosły w ujęciu rocznym o blisko 15%.

We wrześniu najtańszą siecią ponownie okazał się Auchan/ fot. mat. prasowe

Co podrożało we wrześniu najbardziej?

Ponownie najbardziej podrożały produkty tłuszczowe (70%). Podwyżki przekraczające 20% odnotowały trzy kategorie produktów – dodatki (25%), nabiał (23%) oraz używki i piwo (21%).

Wrzesień przyniósł kontynuację wyraźnego wzrostu inflacji. Według szacunkowych danych GUS indeks cen towarów i usług konsumpcyjnych wzrósł o 17,2% rok do roku, a w stosunku do poprzedniego miesiąca o 1,6%. Jest to najwyższy poziom inflacji od lutego 1977 roku. Wstępne dane zaskoczyły ekonomistów, którzy przewidywali wzrost inflacji na poziomie 16,5 do 17%.

Spadki cen w Polomarkecie i Lidlu

Z danych zebranych przez ASM Sales Force Agency wynika, że w 11 na 13 sieci objętych badaniem, ceny we wrześniu br. były wyższe niż w sierpniu. Spadki cen odnotowano jedynie w sieci POLOmarket (2,20%) oraz Lidl (1,52%). Średnia cena koszyka zakupowego we wrześniu br. wyniosła 260,84 zł. To wzrost o 6,40 zł, czyli 2,51% w porównaniu do sierpnia br. Największe podwyżki odnotowano w sieci Kaufland (7,98%).

W ujęciu rocznym wzrost cen zaobserwowano we wszystkich 10 analizowanych sieciach. Były to min.: Kaufland (19,36%), Carrefour (17,65%) czy E.Leclerc (17,13%). Największy wzrost cen koszyka odnotowano w sieci Makro Cash & Carry, w którym średnia cena koszyka we wrześniu 2022 r. była wyższa aż o 44,97 zł niż przed rokiem, tj. o 21,20%.

Analizując koszyk złożony wyłącznie z produktów najtańszych moglibyśmy zapłacić 199,78 zł (więcej o 1,13 zł niż w sierpniu), natomiast koszyk produktów najdroższych – 321,22 zł (więcej o 23,03 zł niż w sierpniu). Różnica między najtańszym, a najdroższym koszykiem we wrześniu 2022 r. wyniosła 121,44 zł i jest ona o 21,90 zł wyższa niż w sierpniu. Jeśli spojrzymy na dane w ujęciu rocznym, to suma koszyka minimalnego we wrześniu 2022 r. była wyższa o 10,81% niż przed rokiem, natomiast koszyk maksymalny był we wrześniu 2022 r. droższy o 11,29% niż w 2021 r. Wartość koszyka zakupowego całościowo zwiększyła się o blisko 15% z 226,97 zł we wrześniu 2021 r. do 260,84 zł we wrześniu 2022 r.



Inflacja bije historyczne rekordy i aktualnie jest na poziomie najwyższym od 25 lat. Ciągle rosnące ceny i koszty prowadzenia działalności gospodarczej bardzo negatywnie odbijają się na działających w Polsce firmach, dotyczy to także przedsiębiorców z branży handlowej. Nie dziwi nas zatem fakt, że w ostatnim miesiącu analizowane przez naszych ekspertów ceny wzrosły aż w 11 na 13 badanych sieci handlowych. Produkty w badanych przez nas sklepach w ciągu roku podrożały średnio aż o 15 procent. W ostatnim miesiącu liderem wzrostów były znów produkty tłuszczowe, nabiał i dodatki. Z naszych analiz wynika, że duże sieci handlowe starają się utrzymać atrakcyjne ceny dla klientów, a udaje im się to między innymi dzięki wieloletnim umowom zawartym bezpośrednio z producentami żywności – komentuje wnioski z raportu Patryk Górczyński, Dyrektor Zarządzający ASM Sales Force Agency.

Auchan wciąż najtańszym sklepem

Na pierwszym miejscu rankingu najtańszych sieci wciąż pozostaje Auchan. W sklepach tej sieci średni koszt koszyka zakupowego wyniósł 232,05 zł. To o 12,05 zł więcej niż najtańszy koszyk w sierpniu br., należący przed miesiącem również do Auchan. Różnice w średniej cenie koszyka między pierwszym a drugim i trzecim sklepem w rankingu wyniosły odpowiednio więcej o 0,28 zł (Lidl) i 19,87 zł (Biedronka).

We wrześniu 2022 roku najdroższy okazał się ponownie kanał e-grocery, gdzie za analizowany zestaw produktów trzeba było zapłacić 308,70 zł, czyli o 33% więcej niż w najtańszych sklepach Auchan. Badanie koszyka zakupowego wykazało również, że we wrześniu 2022 r. najtańsze zakupy można było zrobić w dyskontach - 251,74 zł.

Najmocniej drożeją tłuszcze, dodatki, nabiał i używki

Zestawienie cen kategorii produktowych rok do roku pokazuje, że we wrześniu 2022 r. względem 2021 r. podrożały wszystkie z 10 analizowanych kategorii produktów: produkty tłuszczowe, dodatki, nabiał, używki i piwo, produkty sypkie, mięso, wędliny i ryby, chemia domowa i kosmetyki, mrożonki, napoje oraz słodycze. Najwyższy wzrost cen w skali roku (70,06%) odnotowano w kategorii produktów tłuszczowych. Z wyliczeń ekspertów ASM Sales Force Agency dodatkowo wynika, że dodatki podrożały o 25%, nabiał o 22,76%, używki i piwo o 21,52%, produkty sypkie o 15,03%, a mięso wędliny i ryby o 14,14%. W każdej z analizowanych grup produktów odnotowano zmiany cen, jednak najmniejszą różnicę stwierdzono w przypadku kategorii słodycze (we wrześniu 2022 r. drożej o 4,04%).

Metodologia badania

Zgodnie z przyjętą metodologią, w Badaniu i Raporcie Koszyk Zakupowy przeanalizowano ceny przykładowego koszyka zakupowego, w którym znalazły się najpopularniejsze artykuły FMCG z podstawowych kategorii (tj. nabiał, mięso, wędliny i ryby, napoje, słodycze, piwo, chemia domowa, kosmetyki i inne). ASM Sales Force Agency bada ceny tych samych 40 produktów w 13 sieciach handlowych zarówno w sklepach tradycyjnych, jak i w kanale e-commerce.

