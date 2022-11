Polski konsument dokonując dzisiaj wyborów przed sklepową półką, będzie weryfikować takie elementy jak lokalność, zdrowie czy zrównoważony rozwój, ale przez dodatkowy filtr jakim jest dobra i właściwa cena – powiedział Szymon Mordasiewicz, dyrektor komercyjny panelu gospodarstw domowych GfK Polonia.

Jak rekordowa inflacja i podwyżki cen wpływają na wybory konsumentów podczas zakupów?

– Konsument jest dzisiaj stawiany w bardzo trudnej sytuacji. Ma tylko jeden portfel i musi z niego zapłacić za wszystko, co dotyczy jego bieżącego życia, a w tym momencie każdy jego aspekt drożeje. Innymi słowy przekłada się to na to, co i kiedy konsument wsadzi do swojego koszyka podczas zakupów – powiedział Szymon Mordasiewicz.

– Dzisiaj nastroje konsumenckie, gdzie konsumenci mówią nam, że są zaniepokojeni przyszłą sytuacją gospodarczą, poziomem swoich przychodów i finansów, są tak samo złe jak te, z którymi mieliśmy do czynienia podczas kryzysu Lehman Brothers z lat 2008-2012. Niestety znowu jesteśmy w tej przykrej sytuacji – dodał.

Drożyzna 2022: Czy konsumenci rezygnują z zakupów droższych produktów na rzecz tych tańszych?

– Jak pytamy konsumentów, jak czują się ze stanem swoich zarobków, swoich finansów, aż 1/3 odpowiada, że ledwo wiąże koniec z końcem albo wręcz każdego miesiąca musi się zadłużać na bieżące wydatki. Z czymś takim nie mieliśmy do czynienia od lat. Ponadto, kiedy spytaliśmy konsumentów, co będą robić, aż 89 proc. twierdzi, że będzie rozsądnie wydawać pieniądze, a więc będzie oszczędzać na tym, co kupuje – wyjaśnił ekspert.

– Jak mówimy o rynku FMCG, to konsumować musimy, natomiast będziemy to robić taniej. Jeszcze przed kryzysem budowaliśmy piramidę wartości konsumentów, wówczas bardzo wysoko stały jakość, zrównoważony rozwój, troska o planetę i zdrowie. Dzisiaj są to wciąż ważne elementy, ale dwukrotnie ważniejsze są te związane z dobrą ceną. Zatem polski konsument dokonując dzisiaj wyborów przed sklepową półką, będzie weryfikować takie elementy jak lokalność, zdrowie czy zrównoważony rozwój, ale przez dodatkowy filtr jakim jest dobra i właściwa cena – stwierdził.

– Widać już przesuniecie polegające na tym, że rynek FMCG po raz pierwszy od lat zanotował spadek w wolumenie zakupów. Po pierwszych 9 miesiącach 2022 roku ten spadek wynosi 2 proc. w porównaniu do 2021 roku. Z czymś takim nie mieliśmy do czynienia od lat. Rynek i konsumpcja przestały rosnąć – dodał.

