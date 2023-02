Koncerny FMCG likwidują linie produktów i rezygnują z innowacji, aby walczyć z niebotycznymi kosztami i spadającym popytem konsumentów. Dzięki uproszczeniu portfolio są w stanie poczynić spore oszczędności i skupić się na oferowaniu najpopularniejszych produktów w różnych gramaturach.

Firmy FMCG odchudzają portfolio porduktów

Wiele firm zaczęło odchudzać swoją ofertę podczas pandemii i agresywnie kontynuuje te wysiłki, eliminując z portfolio mniej popularne artykuły. Chcą skupić się na produktach, których ceny mogą łatwiej podnieść w obliczu przedłużającej się inflacji na artykuły spożywcze – podał Reuters.

Unilever i Nestle – miliardowe oszczędności na zmniejszaniu oferty

Szefowie Nestle i Unilever przyznali, że zauważyli miliardowe oszczędności po zrezygnowaniu z produkcji i sprzedaży mniej popularnych artykułów w swoich portfelach produktów. Nestle potwierdziło, że strategia okrojenia portfolio pozwoliła koncernowi zaoszczędzić w ubiegłym roku 1 miliard franków szwajcarskich (1,06 miliarda dolarów), podczas gdy Unilever powiedział, że dzięki tej praktyce zaoszczędzono 2 miliardy dolarów.

Koncerny FMCG wycofują produkty z rynku

Wyeliminowanie mniej popularnych produktów z oferty jest częścią programu "uproszczenia" (decomplexity program) prowadzonego w Kraft Heinz. Niedawno zaprzestano produkcji majonezu Heinz Real Mayonnaise.

Przykładów z rynku amerykańskiego jest więcej. Firma Kellogg Co porzuciła linię koktajli proteinowych Special K, a Nestle zrezygnowało z panini Lean Cuisine, mrożonego bekonu Sweet Earth Benevolent Benevolent i Sweet Earth Vegan Hot Dogs, potwierdzili rzecznicy firm.

Głośno było także o wycofaniu majonezu Hellmann’s z RPA przez Unilever. Koncern ten, który produkuje Magnum oraz Ben&Jerry's, zmniejsza różnorodność i smaki oferowanych lodów od ponad dwóch lat. Wykorzystuje sztuczną inteligencję do zarządzania swoim asortymentem.

Mondelez - będą zmiany w portfolio?

Dyrektor generalny Mondelez International Inc, Dirk Van de Put, powiedział analitykom z Wall Street, że producent Oreo ma jasne zasady wymiany starych produktów na nowe – "jeden wchodzi, jeden wychodzi".

Martin Renaud, dyrektor ds. marketingu w Mondelez, powiedział Reutersowi, że producent czekolady ma "zbyt wiele smaków".

- Czasami mamy tendencję do uruchamiania wielu wariantów jednego produktu, ponieważ są one ekscytujące, ale musimy być bardzo rygorystyczni – powiedział Renaud. Jego zdaniem, Mondelez wprowadza produkty w różnych przedziałach cenowych, co dodatkowo zwiększa złożoność. - Jestem wielkim zwolennikiem prostoty – mówi.

- Firmy ograniczają ofertę produktów, aby "zrobić miejsce" na nowe wersje swoich najpopularniejszych produktów, takie jak mniejsze opakowania dla sklepów dolarowych (w stylu 'wszystko za dolara' – przyp.red.) lub większe dla sieci hurtowo-magazynowych, takich jak Costco w USA - powiedział Justin Cook, lider badań produktów konsumenckich w Deloitte.

Kupujący, którym brakuje gotówki, częściej szukają okazji w obu typach sprzedawców.

Presja cenowa detalistów. Kwitnie downsizing

Walmart powiedział Reutersowi, że prowadzi rozmowy i negocjacje z dostawcami na temat cen oferowanych produktów. Z jednej strony rozumie środowisko związane ze wzrostem kosztów, ale naciska na "bardziej kreatywne sposoby pokrywania kosztów i amortyzowania podwyżek cen dla konsumentów".

Coraz bardziej widoczny jest więc downsizing, czyli kurczenie się opakowań (przy pozostawieniu tej samej ceny). Dzięki czasami nawet minimalnej zmianie gramatury, konsument ma szansę nabyć produkt dobrej jakości w akceptowalnej przez niego cenie. To ważne w dobie szalejącej inflacji.

Lojalność konsumentów żywności

Producenci żywności mają tendencję do rezygnowania z produktów bez większych fanfar. Nie oznacza to, że konsumenci nie zauważają, kiedy ulubiony przedmiot znika z półki.

- Byłbyś zszokowany lojalnością i osobistymi powiązaniami ludzi z produktami spożywczymi – powiedział Reutersowi John Finn, który prowadzi stronę na Twitterze o nazwie „Discontinued Foods”.

Konsumenci przywiązują się do swoich ulubionych produktów spożywczych fot. unsplash.com

