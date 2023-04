Spowolnienie w wydatkach konsumentów stało się faktem. W efekcie również sklepy internetowe już sygnalizują konieczność cięcia kosztów i możliwe redukcje etatów - pisze "Rzeczpospolita".

Inflacja uderza mocno w sprzedawców online; fot. shutterstock

Problemy e-commerce

Gazeta zauważa, że branża e-commerce rosła jak na drożdżach od wielu lat, a w pandemii dostała dodatkowego przyspieszenia. Teraz jednak i ją dosięga korekta wywołana ogromnym wzrostem cen, na co nakładają się rosnące koszty działalności - od energii, przez wynagrodzenia pracowników, po szereg innych obciążeń. Nakłada się na to spowolnienie na rynku - wskazuje "Rzeczpospolita".

Ośrodek analityczny Statista prognozuje w tym roku wzrost poniżej 10 proc. przy wciąż dwucyfrowej inflacji, co oznacza, że sprzedawcy muszą mocniej ograniczać koszty, a to - podkreśla dziennik - zazwyczaj najpierw odbija się na pracownikach.

"W ostatnich dwóch-trzech latach firmy z obszaru nowych technologii, a zwłaszcza e-commerce, rozbudowywały swoje kadry ponad stan, licząc na to, że nienaturalny trend wzrostowy wynikający z pandemii będzie się wciąż utrzymywał" - powiedział gazecie Sebastian Błaszkiewicz, dyrektor sprzedaży Unity Group

Jak dodał, obecnie mamy do czynienia po pierwsze z powrotem wzrostów sprzedaży w e-commerce do mniej więcej tych sprzed pandemii, a po drugie jest szereg czynników, takich jak inflacja, spowolnienie gospodarcze czy rosnące zadłużenie Polaków, które ograniczają konsumpcję i mocno racjonalizują wydatki. "Ponadto firmom towarzyszy niepewność co do przyszłości, która przekłada się na większą ostrożność także w generowaniu kosztów" - stwierdził Błaszkiewicz.

