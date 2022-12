W październiku 2021 na dowodach zakupów znajdowało się niemal 8 pozycji, natomiast w tym samym miesiącu 2022 roku liczba produktów spożywczych w koszykach zmalała do 7. W obliczu inflacji kupujemy zatem mniej. Ale czy to oznacza, że wydatki na zakupy spożywcze również się skurczyły?

Oszczędności Polaków: kupujemy mniej, a wydajemy więcej?

Życie w cieniu rekordowej od 26 lat inflacji to spore wyzwanie dla Polaków. Czy trudna sytuacja ekonomiczna zmusiła nas do szukania oszczędności na zakupach spożywczych? Kupujemy mniej, a pomimo to wydajemy więcej? Odpowiedzi na te pytania znajdują się w najnowszym badaniu ekspertów z aplikacji PanParagon, w którym porównane zostały paragony z października 2021 i 2022.

Inflacja zjadła jedną pozycję na paragonie

Jak pokazują wyniki badania, w ciągu ostatniego roku zmniejszyła się średnia liczba pozycji na jednym paragonie. W październiku 2021 na dowodach zakupów znajdowało się niemal 8 pozycji, natomiast w tym samym miesiącu 2022 roku liczba produktów spożywczych w koszykach zmalała do 7. W obliczu inflacji kupujemy zatem mniej. Ale czy to oznacza, że wydatki na zakupy spożywcze również się skurczyły?

– Pomimo mniejszej liczby artykułów spożywczych w koszyku, średnia wartość na paragonie w październiku tego roku wzrosła o ponad 1,60 zł w porównaniu z rokiem poprzednim. Kupujemy zatem mniej, ale nadal płacimy więcej – informuje Antonina Grzelak, z aplikacji PanParagon.

– Warto przypomnieć, że pół roku temu robiliśmy analogiczne badanie. Wtedy, średnia wartość na paragonie w kwietniu 2022 wzrosła o ponad 5 zł w stosunku tego samego miesiąca rok wcześniej. W październiku rozbieżność w cenie jest zatem znacznie mniejsza. Możliwe, że w tym czasie nauczyliśmy się skutecznie oszczędzać na jedzeniu minimalizując straty inflacyjne – zauważa Antonina Grzelak, z aplikacji PanParagon.

To jednak nie wszystko. Roztropność Polaków na zakupach potwierdzają także inne dane.

Gazetki promocyjne przeżywają renesans?

Wraz z rosnącą inflacją, rośnie również zainteresowanie promocjami. Wyznacznikiem tego są dane związane z klikalnością gazetek promocyjnych w aplikacji PanParagon. Jak informują eksperci, już w kwietniu 2022 zainteresowanie tym obszarem aplikacji zwiększyło się o 21 proc. W październiku mówią już o wzrostach klikalności gazetek promocyjnych o 29 proc. w skali ostatniego roku.

