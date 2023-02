Loss Prevention Strategy, czyli strategia przeciwdziałania stratom to obszar, w który branża handlowa inwestować będzie nie mniej chętnie niż w rozwiązania z zakresu e-commerce i sprzedaży online. Jak wynika z najnowszej analizy Pulse of Retail, przygotowanej przez firmę Mercaux, 83% przedstawicieli branży handlowej z całego świata zwiększy swoje nakłady na narzędzia wspierające sprzedaż w kanałach cyfrowych.

Inflacja zwiększła ilośc kradzieży w sklepach /fot. PTWP

E-commerce lekarstwem na kradzieże w sklepach

W obliczu tych statystyk trudno więc mówić o odchodzeniu od inwestycji w tradycyjnych obiektach na rzecz e-commerce. Sprzedaż w fizycznych placówkach handlowych to nadal główna arena działań sieci handlowych, gdzie nie brakuje wyzwań i trudności, za które w głównej mierze odpowiada inflacja. Mowa tutaj zwłaszcza o stratach powodowanych przez brak odpowiedniej kontroli łańcuchów dostaw oraz nieuczciwych konsumentów i dynamicznie rosnącą liczbę kradzieży.

12 proc. więcej kradzieży

Zgodnie z danymi Komendy Głównej Policji, w ubiegłym roku odnotowano 124 tys. przypadków kradzieży, to o ponad 12 tys. więcej (nie licząc wykroczeń) w porównaniu do 2021 roku. W tym wyliczeniu uwzględniono jednak wyłącznie przypadki przestępstw, a więc kradzieży o wartości wyższej niż 500zł. Po uzupełnieniu tej statystyki także o wykroczenia, czy też zdarzenia, które nie zostały w ogóle zgłoszone policji, łączna liczba stwierdzonych przypadków kradzieży znacząco by wzrosła.

Tylko w okresie od stycznia do października 2022 stwierdzono o 29,5 proc. więcej przestępstw kradzieży w sklepach niż w analogicznym czasie 2021 r. (w porównaniu do roku 2020 ten wzrost wyniósł 58,8 proc.) Z kolei wykroczeń związanych z kradzieżą sklepową w 2022 roku było o 18 proc. więcej niż w 2021 roku. Nic też nie wskazuje na to, by proceder miał w najbliższym czasie zahamować.

Inflacja jedną z przyczyn wzrostu poziomu kradzieży

Niewątpliwie, ogromny wpływ na taki stan rzeczy ma inflacja powodująca zubożenie społeczeństwa. Nadal, niesłabnącym zainteresowaniem cieszą się dobra luksusowe, w tym m.in. alkohole, odzież czy perfumy i kosmetyki, jednak warto zaznaczyć, że łupem nieuczciwych konsumentów nie padają wyłącznie drogie towary. Sprzedawcy stają więc dziś w obliczu trudnego zadania opracowania kompleksowej strategii przeciwdziałania stratom, która okaże się skuteczna przeciwko „grupom” konsumentów chcących przywłaszczyć sobie oferowane przez nich produkty.

- W obliczu tak dynamicznego przyrostu liczby kradzieży, które przyjmują różne formy, zarówno mniejsi handlowcy jak i sieci handlowe zaczynają uświadamiać sobie, że wdrożenie odpowiedniej polityki bezpieczeństwa w sklepach to nie tylko zakup sprzętu, czy zwiększenie personelu. Nieocenioną wartość ma tutaj także know&how, audyt oraz doradztwo. W ramach programu Check & Secure w rozmowach z daną siecią handlową rozpoznajemy jej specyfikę, przeprowadzamy audyt bezpieczeństwa, dobieramy spersonalizowane rozwiązania, czy szkolimy pracowników. Zaimplementowane rozwiązania zabezpieczające sklep przed kradzieżą są elementem całościowej strategii przeciwdziałania stratom, która będzie w stanie skutecznie przeciwdziałać wszystkim znanym formom kradzieży (Loss Prevention) – tłumaczy Robert Głażewski, Business Unit Director w Checkpoint Systems.

Zabezpieczenia nie mogą uderzać w uczciwych klientów

Bez wątpienia akcent na bezpieczeństwo i minimalizację strat ma w obliczu obecnej rzeczywistości ogromne znaczenie. Inwestycje w rozwiązania technologiczne w fizycznych sklepach mają jednak jeszcze jeden, bardzo istotny cel: zapewnienie swoim klientom najlepszych doświadczeń zakupowych. Dowodzą tego również wnioski z analizy Pulse of Retail.

Dla przykładu - aż ośmiu na dziewięciu specjalistów branży handlowej uważa, że kluczowe jest przejście na nowe systemy POS, a 75% chce zmniejszyć kolejki rezygnując z tradycyjnych kas na rzecz zautomatyzowanych rozwiązań.

– Pracując wspólnie ze sprzedawcami nad opracowaniem nowej strategii Loss Prevention, nie pomijamy jej wpływu na doświadczenia klienta i jego komfort dokonywania zakupów. Stąd, skupiamy się nie tylko na wyborze i lokalizacji urządzeń przeciwkradzieżowych, opartych już również o technologię RFID, ale także na tym, czy współgrają one z designem i stylem sklepu i czy nie tylko nie utrudniają, ale jak są w stanie przyspieszyć i usprawnić proces zakupu przez klienta – dodaje Robert Głażewski z Checkpoint Systems.

Rozwiązania przeciwkradzieżowe A.D.2023

Potencjał systemów przeciwkradzieżowych, wyposażanych coraz częściej w rozwiązania AI czy Blockchain, zintegrowane ze znacznikami RFID, już dziś wydaje się imponujący. Sektor handlowy z pewnością z dużym zainteresowaniem obserwował będzie rozwój projektów takich jak Project Unlock wdrażany w sieci handlowej Lowe’s Companies. To system, który ma spowodować, że kradzież elektronarzędzi, a w przyszłości być może wszystkich urządzeń elektrycznych przestanie mieć jakikolwiek sens. Otóż, osadzony w urządzeniu chip RFID z unikatowym kodem produktu aktywuje urządzenie, umożliwiając jego pracę, dopiero po chwili, gdy zostanie zeskanowany oraz opłacony w kasie sklepu, co spowoduje odesłanie do urządzenia sygnału oznaczającego jego „rozbrojenie”. W praktyce oznacza to, że narzędzia elektryczne, które opuszczą sklep „inną drogą” zwyczajnie nie zadziałają, co uczyni je bezwartościowymi dla złodziei.

