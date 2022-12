Handel

Inflacja zżera święta. Nie stać nas na 12 wigilijnych potraw

Tegoroczne święta w dobie wysokiej inflacji będą najskromniejsze od lat. Prawie połowa Polaków deklaruje, że przygotuje mniej niż 12 potraw na wigilijny stół, a w pierwszej kolejności rozważa rezygnację z ryby po grecku (45%).

Inflacja wpłynie na świąteczne zakupy. Czego zabraknie na Wigilijnym stole? fot. shutterstock

Inflacja a ceny żywności

Najnowszy szybki odczyt inflacji pokazał, że w listopadzie jedzenie podrożało

o 22,3%. W jaki sposób wysokie ceny odcisną się na przygotowaniach bożonarodzeniowych? Wyniki raportu Kantar Public dla Too Good To Go pokazują, że prawie dla wszystkich badanych (93%) tegoroczne święta będą inne niż w poprzednich latach. W wielu polskich domach kolacja wigilijna liczyć będzie mniej niż 12 potraw - aż 49% ankietowanych rozważa rezygnację z przygotowania jednej lub więcej świątecznych potraw.