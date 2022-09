Innowacyjna Platforma Handlu (Grupa Eurocash) oraz dostawca M/platform – firma Comp Centrum Innowacji (Grupa Comp) łączą siły. Jedyne w Polsce spółki zdolne do skutecznej integracji różnorodnych systemów POS w lokalnych sklepach właśnie zawarły umowę o współpracy strategicznej, której efektem będzie stworzenie nowej, dedykowanej dla klientów Grupy Eurocash platformy.

Innowacyjna Platforma Handlu połączy siły z M/platform /fot. mat.pras

Konkurencja dla sieci handlowych

Partnerzy będą pracować nad wspólnymi rozwiązaniami dla detalistów, które wyznaczą nowy branżowy standard pozwalający na skuteczną konkurencję z centralnie zarządzanymi sieciami.

Umowa Grupy Eurocash z Grupą Comp to początek współpracy dwóch gigantów handlu niezależnego: lidera w organizacji sieci franczyzowych i partnerskich z wiodącym dostawcą urządzeń, technologii i wsparcia serwisowego dla detalistów. Jednocześnie Grupy Eurocash i Comp to te same spółki, które stoją za integracją różnych systemów kasowych w ramach dwóch unikalnych w Polsce platform usprawniających codzienną pracę właścicieli lokalnych sklepów: Innowacyjnej Platformy Handlu i M/platform. To właśnie synergii w obszarze tych rozwiązań będzie dotyczyła współpraca, która pozwoli na połączenie unikalnych kompetencji, technologii i wizji obu firm.

Już na początkowym etapie współpracy, która zakłada synergię technologiczną, kooperacja wygeneruje szereg korzyści dla właścicieli lokalnych sklepów współpracujących w ramach sieci franczyzowych i partnerskich Grupy Eurocash, a także producentów oraz samych konsumentów. Co ważne, współpraca wspiera strategiczne cele obu partnerów.

Nowa strategia na lata 2023-2025

Niedawno ogłoszona przez nas Strategia na lata 2023-2025 oparta jest na trzech filarach. Jednym z nich jest właśnie „Platforma Technologiczna”. Mamy ambicję być dla lokalnych sklepów najważniejszym partnerem technologicznym, chcemy wzmacniać ich konkurencyjność, m.in. w oparciu o cyfryzację handlu. Współpraca z Comp Centrum Innowacji to dla nas ważny krok, który przyspieszy realizację naszego celu zwiększenia konkurencyjności sklepów lokalnych poprzez udostępnienie im nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Nasi franczyzobiorcy i partnerzy oczekują od nas rozwiązań tu i teraz - mówi Paweł Surówka, prezes Grupy Eurocash.

Nowe technologie dla małych i średnich sklepów

Podpisana umowa oznacza upowszechnienie rozwiązań opartych na technologii M/platform w sieciach franczyzowych lidera rynku małych i średnich sklepów w Polsce. COMP SA uzyskał tym samym potwierdzenie gotowości technologii M/platform do realizowania potrzeb biznesowych największego uczestnika rynku niezależnego, co było głównym celem M/platform na obecny rok w ogłoszonej strategii. Jest to zgodne z wcześniej przekazywanymi przez nas informacjami, że nasza skala oraz szybkość reakcji pozwalają nam na dalszy wzrost projektu M/platform w stale rosnącej części rynku niezależnego handlu spożywczego w Polsce, jaką są sieci franczyzowe - mówi Robert Tomaszewski, prezes Comp Group.

Współpraca przyniesie szereg korzyści właścicielom sklepów lokalnych sieci franczyzowych i partnerskich współpracujących z Grupą Eurocash, którzy z pomocą rozwiązań wygenerowanych wspólnie przez IPH i CCI będą mogli łatwo:

zarządzać codziennymi procesami w sklepie,

zarządzać polityką cenową,

wdrażać wszystkie rodzaje promocji, tj. obniżki cenowe, promocje 2+1, taniej za zestaw różnych produktów itp.,

monitorować skuteczność prowadzonych akcji promocyjnych i ogólne wyniki sklepu,

indeksować towary w ramach wspólnej kartoteki towarowej,

konsultować się z kompetentnym i sprawnym biurem obsługi,

Implementacja na wszystkie systemy kasowe

Docelowe rozwiązanie, nad którym chcą pracować obie spółki, pozwoli na rozszerzenie możliwości implementacji programu lojalnościowego na wszystkie wiodące systemy kasowe. Co więcej, platforma będzie zintegrowana m.in. z eurocash.pl, dzięki czemu właściciel w wygodny sposób będzie mógł skoordynować działania sprzedażowe z zakupowymi.

Umowa dodatkowo umożliwia właścicielom sklepów zakup urządzeń oraz oprogramowania Grupy Comp na preferencyjnych warunkach, a nawet jego realizację w modelu subskrypcyjnym. To znacząco obniża konieczność ponoszenia wysokich początkowych inwestycji przez właścicieli sklepów – przykładowo w sytuacji okresowej wymiany systemów kasowych w sklepie.

Celem obu firm w perspektywie długofalowej jest połączenie w ramach jednego rozwiązania wszystkich sklepów franczyzowych i partnerskich działających we współpracy z Eurocash. Na dzień startu w ramach połączonej platformy działa już 4,5 tys. sklepów związanych z Grupą.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl