Innowacyjne e-samochody zasilą flotę sieci Carrefour

Carrefour Polska jest jednym z kluczowych partnerów programu Pilot Maker Elektro ScaleUp, którego celem jest wdrożenie na polskim rynku pionierskich technologii dla elektromobilności. Innowacyjność i rozwój nowych technologii jest jednym z priorytetów strategii sieci, która implementuje rozwiązania zarówno skutecznie odpowiadające na potrzeby współczesnych klientów, jak i przyjazne środowisku. Obecnie Carrefour w praktyce sprawdza, jakie korzyści przynosi realizacja dostaw zamówień spożywczych e-autami.

- Carrefour bez wahania przystąpił w 2018 roku do budowy elektromobilności w Polsce. Udział w programie Pilot Maker Elektro pozwala Carrefour zarówno aktywnie przyczyniać się do tworzenia innowacji dla polskiego rynku, a także wdrażać rozwiązania wygodne i dopasowane do potrzeb naszych klientów – mówi Michał Sacha, członek zarządu, dyrektor marketingu, digital, IT, e-commerce i usług finansowych Carrefour Polska. Carrefour dynamicznie rozbudowuje swoją ofertę e-grocery, a potencjał, jaki drzemie w elektromobilności, pozwala rozwijać nasze usługi zwiększając szybkość oraz podnosząc jakość i bezpieczeństwo dostaw produktów spożywczych przy jednoczesnej trosce i dbałości o środowisko – dodaje M. Sacha.

Test dwóch e-samochodów w usłudze e-grocery Carrefour to wynik współpracy sieci ze startupem EV Fleet. Carrefour w praktyce sprawdzi dwa e-samochody: VW e-Craftera oraz Eidola Cargo.

Napędzanego prądem dostawczego VW e-Craftera przebudowano tak, by pomieścił innowacyjne pojemniki do przewozu żywności, które produktom gwarantują niezmienność temperatury. To szczególnie ważne zwłaszcza przy towarach chłodzonych i mrożonych, których dostawa wymaga zachowania ciągłości tzw. zimnego łańcucha dostaw.

– Do ich transportu wykorzystywane są dziś samochody-chłodnie wyposażone w agregat. Zużywają one dużo energii, co zwiększa koszty ekonomiczne i środowiskowe – mówi Daniel Węgrzynek, twórca startupu EV Fleet. W naszym e-Crafterze nie ma dodatkowego urządzenia chłodzącego produkty. Nie musi go być, ponieważ pojemniki do przewozu wykonaliśmy z innowacyjnego materiału o niskim współczynniku przenikalności cieplnej. Nasze rozwiązanie podnosi bezpieczeństwo transportu żywności. Nie dość, że przez całą drogę z magazynu do klienta mierzymy temperaturę produktu, to wiemy też, gdzie dokładnie i kiedy doszło do ewentualnego otwarcia pojemnika – wyjaśnia D. Węgrzynek