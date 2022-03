InPost chce umocnić swoją pozycję w e-commerce

InPost pomimo niekorzystnego środowiska makroekonomicznego planuje umocnić się na pozycji lidera dostaw dla e-commerce. We Francji liczba paczkomatów ma w 2022 roku wzrosnąć o 2-3 tys. maszyn.

Autor: PAP Biznes

Data: 31-03-2022, 08:37

"Wybuch wojny na Ukrainie, związane z tym skoki cen energii oraz przyspieszenie i tak już rosnącej inflacji przyniosły wiele trudności. Stojące przed nami wyzwania kosztowe dotyczą wszystkich podmiotów zajmujących się dostarczaniem przesyłek. Uważam jednak, że strukturalne zróżnicowanie naszej oferty przynosi w takich czasach jeszcze bardziej wyraźne korzyści. Różnica między droższymi dostawami do domu, a naszą ofertą paczkomatów niewątpliwie zwiększy się w warunkach inflacji. Ponadto sankcje związane z wojną sprawiły, że redukcja zużycia energii stała się istotna ze społecznego punktu widzenia, a także ze względu na koszty prowadzonej działalności i siły nabywczej konsumentów. Ponieważ nasze paczkomaty charakteryzuje najwyższa efektywność energetyczna dającą przewagę kosztową, nasz status jako najbardziej zrównoważonego dostawcy przesyłek na etapie ostatniej mili w e-commerce w 2022 roku będzie jeszcze bardziej wyraźny. Im wyższy koszt paliwa, tym większa nasza przewaga konkurencyjna dla sprzedawców e-commerce" - powiedział cytowany w komunikacie prasowym prezes InPostu Rafał Brzoska.

InPost: Plany rozwoju

InPost chce umocnić pozycję lidera dostaw m.in poprzez wykorzystanie przyspieszenia ekspansji w Polsce i dalsze zwiększanie zasięgu sieci paczkomatów także na obszarach wiejskich.



Grupa planuje przyspieszenie transformacji spółki Mondial Relay, by zapewniała najlepszą w swojej klasie obsługę klienta w ramach sieci PUDO oraz zapewnienie najwyższej satysfakcji konsumentów dzięki prostocie i wygodzie korzystania z paczkomatów, których ilość tylko we Francji wzrośnie o 2 do 3 tysięcy maszyn.



InPost podał, że dzięki usprawnieniu logistyki, skróceniu czasu realizacji zamówień oraz wdrożeniu systemu paczkomatów, Mondial Relay znajduje się na dobrej drodze do osiągnięcia dodatkowego 100-150 mln euro wyniku EBITDA w perspektywie średnioterminowej, jako efekt integracji z grupą.



InPost zakłada rozważne skalowanie działalności w Wielkiej Brytanii: skupienie na młodych osobach zainteresowanych modą, które korzystają z oferty wielu sprzedawców i ciągłe zwiększanie gęstości zasięgu sieci w kluczowych aglomeracjach.



W 2021 roku (głównie w Q4) spółka Mondial Relay uruchomiła ponad 300 paczkomatów® na terytorium Francji – poza istniejącymi już ponad 11 tys. punktami PUDO.



InPost miał na koniec 2021 roku 16.445 paczkomatów w Polsce. W segmencie międzynarodowym było to 3.922 paczkomatów, z czego na Wielką Brytanię i Włochy przypadało 3.609 paczkomatów, a na przejęty Mondial Relay 313 urządzeń.