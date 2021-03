InPost: E-commerce w Polsce może wzrosnąć o ponad 20 proc. w 2021 r.

"Mimo, że szacunki wielu ekspertów mówią, że to będzie między 13-16 proc. Przynajmniej obserwując dynamikę pierwszym dwóch miesięcy, myślę, że ponad 20 proc. wzrostu jest możliwe" - powiedział prezes, pytany o tegoroczną dynamikę wzrost e-commerce w Polsce.



Według szacunków PwC, na koniec 2020 roku rynek e-commerce w Polsce miał wartość 83 mld zł brutto. W 2021 roku wartość brutto ma wzrosnąć do 93 mld zł, w 2022 do 105 mld zł, w 2023 do 118 mld zł, w 2024 do 132 mld zł, w 2025 do 147 mld zł, a na koniec 2026 roku ma osiągnąć 162 mld zł brutto. Dawałoby to średnioroczne tempo wzrostu o 12 proc