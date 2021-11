InPost: E-commerce wzrośnie o ok. 15-18 proc. w 2021

Rynek e-commerce wzrośnie w Polsce o około 15-18 proc. w 2021 roku - poinformował prezes InPostu Rafał Brzoska.

Autor: PAP Biznes

Data: 17-11-2021, 12:20

W trzecim kwartale 2021 roku przychody InPostu wzrosły o 111 proc. do 1,27 mld zł; fot. PTWP

E-commerce w Polsce

- Jeszcze po pierwszym półroczu byliśmy przekonani, że rynek e-commerce w Polsce wzrośnie bliżej 20 proc., choć mówiliśmy o 15-20 proc.(...) Na pewno mamy do czynienia z poluzowaniem, jeśli chodzi o retail fizyczny. Mamy trzeci kwartał, czyli miesiące wakacyjne, gdzie wszyscy wiemy, że Polacy masowo ruszyli na wakacje, często po raz pierwszy od dwóch lat. To był główny kierunek wydatków konsumpcyjnych, jeśli chodzi o populację - powiedział prezes InPost.



- Teraz dochodzą inne czynniki, czyli inflacja, niepewność dotycząca wzrostu cen energii. To wszystko ma wpływ na ograniczanie zakupów albo wstrzymywanie się z wydatkami w retailu. Bądźmy realistami, to nie jest tak, że nie ma to wpływu na wzrost e-commerce. Oczywiście to ma wpływ na oba kanały sprzedaży - elektroniczny i fizyczny.(...) Obecnie przewidujemy wzrost rynku e-commerce w Polsce na 15-18 proc. - dodał.

InPost: Przychody

InPost skorygował w środę przewidywania grupy na 2021 rok.

Przychody mają wynieść 3,46-3,56 mld zł wobec 3,7-3,85 mld zł przewidywanych wcześniej. InPost podwyższył prognozę skorygowanej marży EBITDA w 2021 roku do 42-43 proc. z 41-43 proc.



Liczba paczkomatów ma sięgnąć na koniec bieżącego roku 19,1-19,6 tys. wobec przewidywanych poprzednio 18,25-19 tys. Liczba przesyłek ma sięgnąć 435-440 mln wobec 455-485 mln zakładanych wcześniej.



Pytany o przewidywania dotyczące ostatniego kwartału br. Brzoska odpowiedział: "Dzisiaj mamy połowę listopada, widzimy, że znowu rośniemy znacznie szybciej niż rynek".



Prezes pozytywnie ocenia ostatnie nowości w ofertach e-commerce w Polsce.



"Wszystkie zmiany, czyli zarówno wejście Amazona z Prime, wejście Shopee do Polski, zmiany związane z obniżeniem minimalnego koszyka zakupowego na Allegro w ramach projektu Smart!, oceniamy pozytywnie. One na pewno zdynamizują adopcję e-commerce, nie mamy co do tego żadnych wątpliwości" - powiedział.



W trzecim kwartale 2021 roku przychody InPostu wzrosły o 111 proc. do 1,27 mld zł. Skorygowany wynik EBITDA zwiększył się o 73 proc. rok do roku do poziomu 409 mln zł, a marża EBITDA wyniosła 32,1 proc