InPost Fresh dostarczy zakupy dla klientów Carrefoura

InPost i Carrefour rozpoczęły współpracę w zakresie usług mobile commerce. Dzięki nawiązanemu partnerstwu polscy konsumenci zrobią zakupy spożywcze w Carrefour za pośrednictwem aplikacji mobilnej InPost Fresh oraz otrzymają je dostawą kurierską już następnego dnia. W pierwszej fazie współpracy usługa oferowana jest mieszkańcom Warszawy i Krakowa.

Autor: AK

Data: 02-06-2022, 10:27

InPost rozszerza swoje usługi związane z dostarczaniem żywności poza lodówkomaty/ fot. Shutterstock

– Grupa Carrefour postawiła sobie ambitny cel potrojenia wskaźnika GMV ze swojej działalności e-commerce, który w 2026 roku ma wynieść 10 mld euro. Współpraca z InPost wpisuje się w naszą globalną strategię rozwoju zakupów internetowych - mówi Marek Garus, Dyrektor ds. operacji i rozwoju e-commerce w Carrefour Polska.

Carrefour nawiązał współprace m-commerce z InPostem

- Nawiązane partnerstwo z InPost w zakresie m-commerce pozwoli nam nie tylko znacząco zwiększyć zasięg naszej oferty zakupów spożywczych przez internet, ale także znacząco przyspieszy czas ich realizacji oraz dostawy do klienta finalnego – dodaje Garus.

- InPost ma silną, ugruntowaną pozycję na rynku e-commerce. W tej współpracy bazujemy na doświadczeniach z obszaru logistyki i know – how związanym z dotarciem do końcowego klienta, z towarem zakupionym poprzez aplikację. Wierzymy, że gwarantowana jakość dostaw InPost Fresh będzie wyjątkową ofertą dla naszych wspólnych klientów. Cieszymy się, że wychodzimy poza Warszawę i będziemy także obecni w Krakowie, który dla InPostu ma specjalne znaczenie - to nasza kolebka, gdzie obecnie znajduje się główna siedziba InPost – mówi Marcin Dakowski, dyrektor zarządzający InPost Fresh.

Jak zrobić zakupy w InPost Fresh?

Aby zacząć korzystanie z szybkich i wygodnych zakupów przez telefon czy tablet, wystarczy pobrać aplikację InPost Fresh. W aplikacji można wybierać spośród 3500 produktów dostępnych w sieci Carrefour. W asortymencie znajdują się m.in. szeroki wybór artykułów spożywczych, w tym produktów świeżych, jak warzywa i owoce, pieczywo, mięso czy ryby, a także dania gotowe, artykuły dla zwierząt, środki czystości czy chemia domowa. Klienci znajdą w ofercie również szeroki wybór produktów marki własnej Carrefour czy certyfikowanego asortymentu BIO.

Po zapełnieniu mobilnego koszyka, klient może precyzyjne ustalić godzinę dostawy kuriera. Może ona nastąpić już następnego dnia lub w ciągu kilku kolejnych dni od poniedziałku do soboty włącznie. Zakupy są przewożone transportem InPost w kontrolowanej temperaturze, która pozwoli produktom zachować jakość i świeżość. Produkty dostarczone zostaną pod same drzwi klienta, a każdy etap realizacji zamówienia widoczny będzie w aplikacji, co zwiększy poczucie komfortu użytkowników usługi.

Minimalna wartość zamówienia wynosi 100 zł. Klienci mają do dyspozycji najwygodniejsze formy płatności, w tym przedpłatę z użyciem Blika, szybkiego przelewu czy karty płatniczej. Docelowo firmy udostępnią również możliwość płatności przy odbiorze zamówienia od kuriera za pomocą karty płatniczej lub Blika.