Rafał Brzoska, twórca InPost, inwestor FoodWell/fot. PTWP

- Jeśli w świątecznej gorączce nie zdążyliście jeszcze zamówić wszystkich prezentów dla bliskich, mamy dla Was dobre wieści – elfy InPost gwarantują dostawę przed Świętami. Dotyczy to przesyłek nadanych do 22 grudnia 2022 włącznie - informuje InPost.

InPost gwarantuje dostawę przed świętami. Kurierzy pracują

- Zapewniamy dostawę wszystkich paczek jeszcze przed Wigilią. Dotyczy to przesyłek nadanych do 22 grudnia, do godziny 13:00. Dzięki temu możecie zamawiać świąteczne prezenty bez stresu, że nie zdążą dotrzeć i znaleźć się pod choinką na czas - informuje spółka.

„Już po raz 4 klienci InPost mogą skorzystać z naszego autorskiego pomysłu jakim jest gwarancja dostawy przed Świętami Bożego Narodzenia. W tym roku, postawiliśmy sobie poprzeczkę wysoko, a nawet jeszcze wyżej niż w ubiegłym. Zapewniamy gwarancję dostawy przesyłkom nadanym przez sprzedawców do 22 grudnia, zgodnie z godzinami nadań - od 13.00 do nawet 16.00 - w zależności od miejscowości nadania lub indywidualnych ustaleń sprzedawców z InPost. Doskonale zdajemy sobie sprawę, że szczególnie w ostatnich dniach przed świętami w skrytkach naszych urządzeń Paczkomat® znaczny odsetek paczek stanowią świąteczne upominki, które muszą zostać dostarczone na czas. Dlatego tak, zorganizowaliśmy cały proces logistyczny, by analogicznie jak w latach ubiegłych każda przesyłka z prezentami i zakupami świątecznymi, nawet tymi zrobionymi w ostatniej chwili trafiła do odbiorców przed świętami” – mówi Rafał Brzoska, prezes InPost.

