InPost i Tesco z partnerstwem w Wielkiej Brytanii

InPost sfinalizował umowę partnerską z Tesco w Wielkiej Brytanii. Do końca listopada Paczkomaty InPost zostaną ustawione przy sieci 500 wielkoformatowych sklepów Tesco w UK.

Autor: materiał prasowy

Data: 04-10-2021, 10:54

InPost przed Tesco w UK

Paczkomaty InPost trafią przed sklepy Tesco na terenie całej Wielkiej Brytanii jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia.

– To kolejny krok w dynamicznym rozwoju naszej sieci Paczkomatów w Wielkiej Brytanii. Dzięki współpracy z Tesco przekroczymy liczbę 2500 Paczkomatów w UK. Na rynku brytyjskim chcemy być liderem w zakresie dostaw paczkomatowych. Dlatego do końca 2021 roku planujemy mieć 3000 Paczkomatów w UK, a na koniec 2024 ponad 10.000. Rozwój międzynarodowej sieci Paczkomatów InPost jest naszym priorytetem – już teraz jesteśmy liderem w Europie i chcemy szybko umacniać swoja pozycję na wielu rynkach równolegle – podkreśla Michael Rouse, prezes InPost International.

Dodaje, że dzisiaj klienci oczekują znacznie więcej niż tylko zakupów w sklepach stacjonarnych. Chcą mieć dostęp do podstawowych udogodnień i przydatnych usług, dzięki którym zaoszczędzą swój czas.

– Cieszymy się z możliwości rozszerzenia zakresu usług oferowanych przez nasze sklepy, co jest możliwe dzięki współpracy z InPost. Ogłoszone partnerstwo pozwoli klientom na odbieranie i nadawanie paczek przy okazji cotygodniowych zakupów. Wiemy, że nasi klienci nieustannie poszukują sposobów uproszczenia sobie życia oraz zaoszczędzenia czasu, Paczkomaty InPost to umożliwią – powiedziała Louise Goodland z Tesco.

Dzięki współpracy z InPost Tesco realizuje swoje ambicje, aby osiągnąć neutralność klimatyczną o zerowej emisji dwutlenku węgla do 2050 roku. Współpraca z InPost oznacza zmniejszenia emisji CO2 średnio nawet o 75% na paczkę.

Paczkomaty InPost

Sieć Paczkomatów InPost po osiągnięciu pełnej operacyjności we wszystkich planowanych lokalizacjach przy sklepach Tesco, wyeliminuje 250.000 tradycyjnych dostaw kurierskich na ostatniej mili i zaoszczędzi do 730 ton emisji dwutlenku węgla rocznie. Pomoże to zmniejszyć ruch drogowy wpływając na jakość i komfort życia społeczności lokalnych.