Grupa InPost we współpracy z Lotniskiem Chopina w Warszawie uruchamia Paczkomat® dla rzeczy, których nie można zabrać na pokład samolotu. Wystarczy zapakować taki przedmiot na wyznaczonym stoisku i za pomocą aplikacji InPost Mobile nadać przesyłkę w automacie Paczkomat®. Maszyna InPost zlokalizowana jest w strefie kontroli bagażu przy przejściu Fast Track E na Lotnisku Chopina.

Grupa InPost we współpracy z Lotniskiem Chopina w Warszawie uruchamia Paczkomat®. / fot. materiały prasowym

Paczkomat® InPost na lotnisku Chopina

Według badania InPostu 62% pasażerów odlatujących z Lotniska Chopina deklaruje zainteresowanie usługą nadania zatrzymanego przedmiotu poprzez Paczkomat®.

– Wartościowe przedmioty, które przez przypadek zostały w bagażu podręcznym, mogą bardzo utrudnić życie podróżnym. Trzeba je wyrzucić albo wrócić i włożyć do odprawionego bagażu rejestrowanego. To nie tylko kłopot, ale i spory stres. Teraz Paczkomat® rozwiązuje ten problem – można szybko i niedrogo zabezpieczyć takie rzeczy, nie wydłużając odprawy. To szczególnie ważne dla osób, które spieszą się na samolot i mogą nawet narazić się na to, że nie wejdą na pokład lub stracą pieniądze wydane na bilet. InPost słynie z innowacyjnych pomysłów i usług niedostępnych nigdzie indziej. Teraz będziemy Twoim nowym asystentem lotniczym – podkreślił Waldemar Brzoska, dyrektor biura ekspansji InPost.

Przedmiot, który nie przejdzie kontroli bezpieczeństwa, a jego właściciel zdecyduje się na usługę Paczkomat®, zostanie umieszczony w worku strunowym i odpowiednio oklejony. Następnie pasażer, wycofując się z kontroli bezpieczeństwa, zostanie skierowany do przejścia Fast Track E, gdzie po wykupieniu „szybkiego przejścia”, w przygotowanym do tego miejscu będzie mógł zapakować przedmiot w karton o odpowiednim wymiarze i umieścić go w skrytce urządzenia Paczkomat®. Przesyłkę nadaje się przez aplikację InPost Mobile. Paczkomat® na Lotnisku Chopina umożliwia wysyłkę krajową do innego urządzenia InPost lub kurierem pod wskazany adres.

Po umieszczeniu przesyłki w urządzeniu, pasażer przejdzie kontrolę bezpieczeństwa już w strefie Fast Track.

– Kontrola bezpieczeństwa na lotnisku to odpowiedzialne i trudne zadanie. Pracownicy tego obszaru muszą być bardzo skoncentrowani. Każdy przedmiot, który nie może zostać dopuszczony do transportu na pokładzie samolotu, to strata dla pasażerów. Przepisy są jednak jasne i służą bezpieczeństwu nas wszystkich, dlatego próby przekonania operatorów strefy kontroli są bezskuteczne i jedynie wydłużają odprawę. Proste rozwiązanie, jakim jest nadanie w urządzeniu Paczkomat®, będzie ułatwieniem zarówno dla podróżnych, jak i dla pracowników lotniska. Cieszymy się, że wspólnie z firmą InPost możemy zaoferować pasażerom to wyjątkowe rozwiązanie – dodała Anna Dermont, rzecznik Lotniska Chopina.

To kolejna innowacja z urządzeniem Paczkomat® w roli głównej. Za pośrednictwem aplikacji InPost Mobile klienci mogą też skorzystać z dodatkowych funkcjonalności, takich jak:

Multiskrytka

Wydłużony czas odbioru

Nadawanie bez etykiety – Szybkie Nadania

Bezdotykowego odbioru przesyłek

Śledzenia przesyłek

Płatność za pobraniem (Blik, karta, portfel wirtualny)







Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl