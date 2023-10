Grupa InPost, operująca pod dwoma markami konsumenckimi InPost i Mondial Relay we Francji zostanie Oficjalnym Partnerem Tour de France. To legendarne wydarzenie sportowe w przyszłym roku obchodzi 111. rocznicę.

InPost Oficjalnym Partnerem Tour de France. fot. mat. pras.

InPost Oficjalnym Partnerem Tour de France

Partnerstwo z Tour de France jest okazją dla Grupy InPost do poszerzenia świadomości marki wśród europejskich konsumentów. Przyszłoroczny wyścig wystartuje z Florencji. Zanim kolarze dotrą do Francji, pierwsze trzy dni będą rywalizować na terenie Włoch. To wielka szansa na promocję w tysiącach francuskich i włoskich miast – w których zlokalizowanych jest łącznie prawie 16 tysięcy punktów PUDO i blisko 5,5 tysiąca urządzeń Paczkomat®.

Tour de France to najpopularniejsze coroczne wydarzenie sportowe w Europie. W 2023 roku, bezpośrednio przy trasie wyścigu, oglądało go 10 milionów widzów. Natomiast przed telewizorami zgromadził on, tylko w Europie, widownię liczącą blisko 150 milionów osób, która przez 790 mln godzin oglądała transmisję na żywo.

– Dla Grupy InPost Francja jest jednym z najważniejszych rynków – obok Polski, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i Włoch. Jesteśmy dumni, że możemy zostać partnerem Tour de France – najważniejszego wyścigu kolarskiego, a zarazem największego corocznego wydarzenia sportowego na świecie. Partnerstwo to przyczyni się do poszerzenia i pogłębienia świadomości wśród francuskich konsumentów i sprzedawców internetowych na temat naszego najlepszego w swojej klasie rozwiązania w zakresie dostaw e-commerce. Kolarstwo promuje zestaw wartości – w tym ekologiczny transport, pasję do rywalizacji i oczywiście szybkość. W InPost są to wartości, które wcielamy w życie każdego dnia – powiedział Rafał Brzoska, założyciel i prezes zarządu InPost.

– Fakt, że Tour de France jest przedmiotem zainteresowania tak dużej europejskiej marki, jaką jest Grupa InPost, pokazuje siłę i międzynarodowy charakter imprezy. InPost i Tour de France podzielają te same wartości zaangażowania i wyników – zarówno w sporcie, jak i w dostarczaniu milionów przesyłek w całej Europie – powiedział Julien Goupil, dyrektor ds. mediów i partnerstwa w A.S.O.

Tour de France oraz InPost podzielają te same wartości – pasję do rywalizacji i szybkość. Łączy je również dążenie do innowacji i zwiększania osiągów, ale także zaangażowanie w troskę o społeczność lokalną i środowisko. Dbałość o planetę stanowi integralne uzupełnienie strategii biznesowej Grupy InPost, która od lat promuje ekologiczne zachowania, w tym zachęca do korzystania z zeroemisyjnych środków transportu – takich, jak rower.

– Wiele łączy nas z Tour de France, dlatego cieszymy się, że jako Mondial Relay możemy być Oficjalnym Partnerem tego kultowego wyścigu – mówi Quentin Benault, CEO Mondial Relay – Każdego dnia gromadzimy francuskie społeczeństwo wokół naszych wartości – mobilności, dostępności i troski o środowisko. Nieustannie rozbudowujemy naszą sieć punktów dostawy OOH (out–of-home), promując wygodne, innowacyjne i ekologiczne rozwiązania logistyczne dla branży e-commerce – dodaje.

Jako Oficjalny Partner, InPost będzie miał zaszczyt dzierżyć oficjalną flagę wyścigu i wręczać ją przed każdym etapem Christianowi Prudhomme, dyrektorowi Tour de France oraz przedstawicielom miast etapowych.

