InPost ma obecnie 5 tys. paczkomatów na terenie Wielkiej Brytanii i rynek ten stał się drugim po Polsce krajem z największą liczbą automatów paczkowych InPost.

InPost ma już 5 tysięcy paczkomatów w Wielkiej Brytanii/ fot. Shutterstock

"Rosnąca dostępność maszyn Paczkomat® wynika ze znacznego wzrostu wolumenu obsługiwanych przez InPost przesyłek – w IV kwartale ub.r. zapotrzebowanie na usługi Grupy InPost na rynku brytyjskim wzrosło do takiego poziomu, że firma zdecydowała się na ograniczenie dostępności swoich usług z powodu obaw o przepustowość partnera logistycznego. Uwidacznia to szybki wzrost popytu konsumentów na usługi dostaw poza domem, tzw. dostawy OOH (out of home) na rynku brytyjskim" - napisano w komunikacie.

InPost w Wielkiej Brytanii ma się coraz lepiej

InPost wskazuje także, że zbudowanie sieci paczkomatów oraz zwiększenie zainteresowania usługami w Wielkiej Brytanii zostało oparte między innymi o partnerstwa z kluczowymi graczami z sektora transportu publicznego czy w sprzedaży detalicznej.



"Tylko w ostatnim czasie InPost nawiązał współprace z głównym operatorem transportu publicznego w Manchesterze, a także siecią supermarketów Morrisons, platformą Vinted i siecią księgarni WHSmith" - napisano.

