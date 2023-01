Zwolennicy zakupów on-line, którzy często korzystają z paczkomatów muszą szykować się na większe wydatki. Rafał Brzoska, twórca InPostu zapowiada podwyżki w 2023 r. O ile wzrosną ceny i od kiedy?





Rafał Brzoska, twórca InPostu zapowiada podwyżki w 2023 r. O ile wzrosną ceny i od kiedy?/fot. shutterstock

InPost zapwiada podwyżkę

Rafał Brzoska, twórca InPostu poinformował, że w I kw. 2023 r. planowane jest zwiększenie cen usług.

Zakładamy podwyżkę cen naszych usług w pierwszym kwartale. Mam nadzieję, że to będzie jedyna podwyżka w tym roku i podobnie jak w poprzednim roku mniejsza od inflacji. Największym znakiem zapytania jest wpływ embarga na diesla rosyjskiego od 1 lutego. Nie wiemy, czy coś się wydarzy z cenami ropy. Z Allegro, zgodnie z 7-letią umową w każdym kolejnym listopadzie będziemy dostosowywać poziom cen zgodnie z umową, czyli o kombinację wskaźnika inflacyjnego i wskaźnika wzrostu wynagrodzeń - podkreślił Rafał Brzoska.

Prezes zapewnił, że z nowym prezesem Allegro InPost ma dobre zrozumienie tego, jak wygląda rynek i jak powinna wyglądać współpraca w przyszłości, budując ją o duży poziom zaufania. - Obaj wyznajemy podobną zasadę, że jeśli robi się razem biznes to powinien być win-win. InPost jest największym orędownikiem i wsparciem dla ambicji, które Allegro posiada. My chętnie wesprzemy ich w ambicjach ekspansji poza Polską. Jestem przekonany, że to zupełnie nowy rozdział we współpracy" - dodał.

E-commerce: wzrost rynku w Polsce w ujęciu ilościowym może spowolnić

W 2023 roku wzrost rynku e-commerce w Polsce w ujęciu ilościowym może spowolnić do jednocyfrowego tempa 5-10 proc. Grupa InPost chce we wszystkich krajach działalności rosnąć zdecydowanie powyżej rynku.

"Szacuję, że wolumenowo rynek e-commerce w ubiegłym roku wzrósł w Polsce o 15-17 proc. Wartościowo wzrost rynku, napędzany inflacją, mógł przekroczyć 30 proc." - dodał.

InPost realizuje w Polsce usługi logistyczne dla e-commerce m.in poprzez sieć paczkomatów oraz usługi kurierskie. Usługi InPost są dostępne także dla klientów w Wielkiej Brytanii, Francji, Włoszech, Hiszpanii, Portugalii i krajach Beneluxu.

W Polsce w 2023 wolumen przesyłek InPostu wyniósł 508,4 mln paczek (+20 proc. r/r). Na rynkach międzynarodowych wolumen wyniósł 236,5 mln sztuk (+153 proc. r/r), w tym Mondial Relay dostarczył 213,1 mln przesyłek (+151 proc. r/r).

Kim jest Rafał Brzoska?

Rafał Piotr Brzoska urodził się 13 listopada 1977 w Raciborzu. To polski przedsiębiorca, menedżer. Jest założycielem, współwłaścicielem i prezesem zarządu Grupy Kapitałowej Integer.pl, do której należy marka InPost.

Działalność gospodarczą Brzoska zaczynał w roku 2002 jako wspólnik w spółce zajmującej się roznoszeniem ulotek.

Spółkę InPost – operatora sieci samoobsługowych paczkomatów, założył w roku 2006. W roku 2015 InPost zadebiutował na GPW w Warszawie. Rok później stracił kontrakt na dostarczanie druków sądowych, wycofał się z rynku przesyłek listowych, sprzedał spółkę Bezpieczny List i całkowicie skoncentrował się na świadczeniu usług e-commerce. W roku 2017 zarząd GPW wykluczył spółkę z obrotu giełdowego na rynku głównym. Wtedy akcje InPostu skupiła razem z Rafałem Brzoską spółka AI Prime należąca do funduszu Advent International. W styczniu 2021 InPost zadebiutował na giełdzie Euronext w Amsterdamie.

W 2011 roku zadebiutował na liście najbogatszych Polaków. A w 2021 zajął siódme miejsce na liście najbogatszych Polaków magazynu „Forbes” z majątkiem wycenianym na 5,7 mld zł.

W roku 2022 założył Rafał Brzoska Foundation celem finansowego i mentorskiego wspierania młodych utalentowanych ludzi.

InPost jest największą w Europie platformą dostaw dla e-commerce. InPost i jego spółka zależna Mondial Relay dostarczyły w 2021 roku ponad 609 mln przesyłek. Przychody grupy wyniosły 4,6 mld zł (w tym 3,5 mld zł w Polsce), skorygowane EBITDA sięgnęło 1,6 mld zł. Spółka ma 16,5 tys. paczkomatów i rocznie inwestuje blisko miliard zł w nowe maszyny i rozwiązania.

W 2022 r. Bakalland połączyl się z firmą Purella Superfoods, a jednym z inwestorów połączonego podmiotu FoodWell jest Rafał Brzoska.

