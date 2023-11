Handel

InPost podsumowuje III kw. "Silna zwyżka liczby przesyłek"

Autor: oprac. OW

Data: 09-11-2023, 12:36

Aktualizacja: 09-11-2023, 13:07

W trzecim kwartale Grupa InPost obsłużyła 210,4 mln przesyłek, co stanowi wzrost o 18% rok do roku. Zwyżkę liczby przesyłek Grupa zanotowała zarówno w Polsce, jak i na rynkach międzynarodowych, osiągając wzrost rok do roku odpowiednio o 13% i 28%.

InPost podsumowuje 3 kw. "Silna zwyżka liczby przesyłek", fot. shutterstock