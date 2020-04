InPost pomaga polskim samorządom w czasie pandemii

Oferta współpracy InPost z polskimi samorządami to odpowiedź na gwałtownie rosnącą potrzebę szybkich, ale też – z uwagi na trwającą pandemię – bezkontaktowych usług. To pierwsza z szeregu planowanych instalacji na potrzeby miast w całej Polsce.

- Już wcześniej widzieliśmy możliwość stworzenia takiej usługi i nasz zespół R&D pracował nad koncepcją. Jednak dopiero na początku pandemii powołaliśmy dedykowany zespół naszych specjalistów z zadaniem przygotowania komercjalizacji koncepcji. Pracował on w zasadzie 24h na dobę i w ekspresowym tempie przygotował projekt, konieczną infrastrukturę sprzętową oraz architekturę IT. Natomiast prezydent Gorzowa Wielkopolskiego, jako pierwszy stwierdził, że to jest świetny pomysł i rozwiązanie obecnych bolączek. Szybko stworzyliśmy maszyny skonfigurowane pod potrzeby miast i przygotowaliśmy usługę InPost Urząd24, która znacznie ułatwi obieg dokumentów między urzędem a mieszkańcami. Pierwsze dedykowane paczkomaty oznaczone herbem miasta właśnie zostały postawione w Gorzowie Wielkopolskim - powiedział Rafał Brzoska, założyciel i prezes InPost.

- Dodatkowo, aby maksymalnie ułatwić załatwianie spraw urzędowych, umożliwiliśmy mieszkańcom Gorzowa nadanie dokumentów z każdego innego paczkomatu na terenie miasta do paczkomatu „urzędowego”. Takie rozwiązanie w okresie pandemii jest o wiele bezpieczniejsze zarówno dla mieszkańców, jak i dla samych urzędników. Do teraz już kilka miast także zwróciło się do nas z podobną prośbą o pomoc w odblokowaniu urzędów – dodał.

- Szukaliśmy rozwiązań, które ułatwią życie gorzowianom. Zwróciliśmy się do InPost, czy pomogą nam w rozwiązaniu problemu obsługi mieszkańców. Odpowiedź była błyskawiczna i już po tygodniu zostały uruchomione dwa paczkomaty, które powinny zdecydowanie usprawnić pracę urzędu – powiedział Jacek Wójcicki, Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.

Mieszkańcy mogą załatwić wybrane sprawy urzędowe przy pomocy paczkomatów InPost – wystarczy wypełnić prosty formularz na stronie urzad24.inpost.pl/Gorzow i zanieść wymagane dokumenty do dowolnego, wybranego przez siebie paczkomatu na terenie miasta. Koszt nadania wynosi 5,99 zł. Odbieranie dokumentów nadanych przez urzędników do mieszkańców będzie możliwe w paczkomatach przy ulicy Sikorskiego 3-4 oraz przy ulicy Myśliborskiej 34, zlokalizowanych obok budynków Urzędu Miasta.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.