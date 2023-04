Grupa InPost powiększa flotę ekologicznych aut dostawczych, a także samochodów frachtowych. Do portfolio firmy dołączyło teraz 15 nowych ciągników siodłowych z napędem LNG.

InPost inwestuje w rozwój floty pojazdów. / fot. materiały prasowe

InPost inwestuje w rozwój floty pojazdów

Flota nowych pojazdów, które trafiły do InPost, to auta marki Iveco z napędem na LNG (ciekły gaz ziemny). Znikomy wpływ LNG na środowisko to czynnik, który w dobie kryzysu klimatycznego jest niezwykle ważny. Skroplony gaz ziemny wytwarza i przenosi do atmosfery o wiele mniej zanieczyszczeń niż węgiel, ropa oraz inne paliwa kopalne – przyczyniając się także do redukcji emisji CO2, w porównaniu do tradycyjnych paliw.

– Co roku w naszej flocie aut pojawiają się nowe pojazdy – zarówno te zasilane silnikami elektrycznymi, czy jak tym w przypadku samochody frachtowe na gaz LNG. łówną zaletą ciągników LNG jest ich znacznie mniejszy wpływ na środowisko. To element realizacji Strategii Dekarbonizacji wpisującej się w strategię ESG Grupy InPost. Pojazdy InPost zasilane LNG w to także większy komfort dla naszych kierowców, bo auta zasilane ciekłym gazem ziemnym charakteryzują się wyjątkowo cichą pracą silnika – co ma szczególne znaczenie przy długich trasach – mówi Bogdan Hymka, kierownik logistyki centralnej InPost.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl